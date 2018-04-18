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سياسي
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 10:23 م

السجيني: نعد تقريرًا حول زيارة أسوان ونسعى لاستكمال الإصلاح الإداري

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني
إسلام نصير
dostor.org/2134377

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى، ركزت على تثبيت أركان الدولة، والتوجه خلال الفترة الثانية للإصلاح الإداري، وفى إطار ذلك هناك مثلث تشريعي لتحقيق الإصلاح الإداري يتمثل في قوانين الخدمة المدنية والإدارة المحلية والتخطيط العام للدولة.

وأضاف "السجينى"، في كلمته خلال اجتماع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، وقيادات المحافظة بمقر الديوان العام، أنه هذه الزيارة شهدت أكبر طلبات مشاركة من النواب، ما يدل على أهمية محافظة أسوان، وفى اليوم الأول اطلعنا على كثير من الأمور وسجلنا ملاحظات، حتى لا تكون زيارة شكلية، وأتينا اليوم لنستمع منكم بشأن كل المشاكل والإشكاليات، وستكون هناك جلسة قبل أن نغادر أسوان، واللجنة ستعد تقرير بشأن هذه الزيارة لعرضه على مجلس النواب، وستأخذ بملاحظات وطلبات نواب محافظة أسوان وسنشركهم فى كتابة التقرير".

وتابع السجيني: "نتمنى في الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، استمرار الإنجازات ومواجهة التحديات، حيث أننا استطعنا انجاز الكثير خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك العديد من التحديات ومصر مستهدفة وتتعرض لمؤامرات، وخلال الفترة الأولى استطاعت مصر تثبيت أركان الدولة، والفترة الثانية التوجه إلى الإصلاح الإداري، وتم صدور قانون الخدمة المدنية، وجارٍ مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وإذا تم إنجاز قانون الإدارة المحلية الجديد خلال دور الانعقاد الحالي، سنكون أنجزنا المثلث التشريعي للإصلاح الإداري".

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