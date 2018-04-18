روسيا: تقرير حظر الأسلحة الكيميائية لم يشر لتورطنا بقضية سكريبال

اعتبر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أنَّ جلسة المجلس المنعقدة حول تسميم العميل المزدوح سيرجي سكريبال لم تقدم أي جديد.



وقال نيبينزيا في كلمته خلال الجلسة: «لم نسمع خلال جلسة اليوم أي شيء جديد حول قضية سكريبال»، مضيفًا: «شركاؤنا الغربيون لا يهتمون بالحقيقة وبريطانيا كذبت مرة أخرى حول ردنا على إنذارها».



وأكد أنَّ تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يشمل أي حجج تؤكد موقف بريطانيا، ولا أي إشارات إلى روسيا، مشيرًا إلى أنَّ التقرير أكد أنَّ المادة التي تسمم بها سكريبال يمكن إنتاجها في دول عدة.