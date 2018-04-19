مميزات نظام التتبع بـ«الوحدات المتنقلة» لأطفال بلا مأوى
نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فى تركيب أجهزة التتبع "جي بي أس" في الوحدات المتنقلة لأطفال بلا مأوي.
ورصدت "الدستور" أهم مميزات نظام التتبع الجديد، وهى:-
- متابعة الأنشطة المنفذة مع الأطفال داخل الوحدات.
- متابعة تحركات الوحدات المتنقلة داخل المحافظات المستهدفة.
- تأمين الوحدات المتنقلة.
- ربط الوحدات المتنقلة بغرفة عمليات مركزية داخل وزارة التضامن.
- نشر كاميرا داخلية وخارجية لتأمين السيارة من المخاطر.
- رؤية جميع الوحدات المتنقلة كبث مباشر وربطهم مركزيًا بشاشة كبيرة.