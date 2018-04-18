بالصور.. هكذا كانت ترتدي الآنسات في مصر منذ العشرينيات

بالفيديو.. محافظ الدقهلية: توسعات فى منظومة الإسعاف قريبًا

قال محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي: "يسعدني وجودي وسط منظومة من المنظومات الناجحة في مصر ونحن نسلط الضوء عليهم، وهذا سبب نجاح هيئة الإسعاف". جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات أول مؤتمر طبي ...