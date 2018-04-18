القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
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الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
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01:48 ص

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01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

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العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 10:13 م

بالصور.. هكذا كانت ترتدي الآنسات في مصر منذ العشرينيات

بالصور.. هكذا كانت
بيجاد سلامة
dostor.org/2134367
بالصور.. هكذا كانت

1. العشرينيات

بالصور.. هكذا كانت

2. الثلاثينيات

بالصور.. هكذا كانت

3. الأربعينيات

بالصور.. هكذا كانت

4. الخمسينيات

بالصور.. هكذا كانت

5. الستينيات

بالصور.. هكذا كانت

6. السبعينيات

بالصور.. هكذا كانت

7. الثمانينيات

بالصور.. هكذا كانت

8. التسعينيات

بالصور.. هكذا كانت

9. الألفينات

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