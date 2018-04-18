أحمد عز إرهابي في البرومو الأول لـ«أبوعمر المصري»

أطلق المنتج طارق الجنايني، البرومو الأول لمسلسله الجديد أبوعمر المصري بطولة أحمد عز المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني القادم.



ظهر عز في مراحل حياته منذ عمله كمحامٍ حتى أصبح إرهابيا متطرفًا ويتواجد في المعسكرات الإرهابية ويقوم بالتدريبات الشاقة معهم بعد أن تحول من فخر الدين لأبوعمر المصري.



يشارك عز البطولة كل من أروي جودة، وأمل بوشوشة، ومنذر رياحنة، ونادية كوندا، ومحمود حجازي، ومحمود الليثي، مع ضيوف الشرف فتحي عبدالوهاب، وأحمد بدير، وإيمان العاصي، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسي.