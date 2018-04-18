«المصري للدراسات والأبحاث» يناقش مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية

افتتح اللواء هاني غنيم، رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، الصالون الثقافي الدوري للمركز، والذي يناقش "مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية" في ظل تحركات الدولة المصرية لاستعادة تحسين علاقاتها بالأشقاء الأفارقة، وسط مشاركة كبيرة من المهتمين بالشأن الإفريقي، بحضور السفير وائل نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.



وقال "غنيم" في كلمته، إن الدولة المصرية تسعى بخطى كبيرة لاستعادة دورها الإفريقي، مؤكدًا أن الدور المصري في خمسينات القرن الماضي نستطيع أن نعيدها مرة أخرى، طالما وجدت الإرادة السياسية، والمتجسدة في إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الأمن المصري يبدأ من العمق الاستراتيجي عربيًا وأفريقيًا.



وتابع رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية: "نتشرف باستقبال مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير وائل نصر، لاستعراض عمق العلاقات المصرية الأفريقية، وسبل الدولة المصرية في استعادتها خلال الفترة الراهنة، ونهدف من ذلك إلى الخروج بمجموعة من التوصيات من خلال المناقشات مع المشاركين من المهتمين والباحثين في الشئون الأفريقية، سوف ترفعها جميعها إلى الجهات والمؤسسات المعنية، وكذلك نشر نتائجها في وسائل الإعلام".