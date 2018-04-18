برلماني: أمريكا تستغل حالة عدم التوافق العربي لتحقيق أغراض إسرائيلية

قال الدكتور علي الكيال، عضو مجلس النواب، إن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن القدس ليس إهانة للفلسطينيين فقط، وإنما هو إهانة واستهتار بالعرب.



وأشار "الكيال" في بيان صحفي له اليوم إلى أن أمريكا وإسرائيل تستغل حالة عدم التوافق العربي، وتسعى لتحقيق أغراضها المعلومة للجميع في إنكار حق الشعب الفلسطيني في أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.



وشدد الكيال، على ضرورة أن يكون هناك تحرك رسمي وعاجل لمواجهة هذه الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك تواصل مع المنظمات الدولية لمواجهة تعنت القيادة الأمريكية.