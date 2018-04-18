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اقتصاد
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 10:04 م

إنتاج النفط بأمريكا يواصل الارتفاع القياسي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2134359

يواصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصعود القياسي ليرتفع بمقدار 15 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، صعود إنتاج الولايات المتحدة النفطي إلى 10.540 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل مقابل 10.525 مليون برميل يوميا المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويسير الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة بخطى ثابتة نحو الاستمرار في تسجيل مستويات قياسية فيما يتعلق بالتقديرات الأسبوعية.

وذكر التقرير أن الصادرات النفطية في الولايات المتحدة صعدت بمقدار 544 ألف برميل يوميًا خلال نفس الفترة ليصل الإجمالي إلى 1.749 مليون برميل يوميًا، لكن في المقابل تراجعت واردات النفط الأمريكية بمقدار 1.264 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنقضي لتهبط إلى مستوى 6.181 مليون برميل يوميًا.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت هبوطا قدره 1.1 مليون برميل في مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الذي ينتهي 13 أبريل الجاري، فيما تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 3 ملايين برميل.

ويصعد سعر الخام القياسي "برنت" بأكثر من 2.5% إلى 73.40 دولار للبرميل وزاد سعر الخام الأمريكي بنحو 2.9% ليصل إلى 68.42 دولار للبرميل.

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