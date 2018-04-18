موسكو تشكك في بيان «حظر الأسلحة الكيميائية» بشأن «سكريبال»

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن بلادها تشكك في بيان الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في قضية تسميم ضابط المخابرات الروسية السابق، سيرجي سكريبال في سالزبوري، والذي لا يتلاءم مع البيانات التي حصلت عليها روسيا في تحليل تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن تصريح زاخاروفا للصحفيين،: "ننظر إلى بيان إدارة الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكوك، لأنه لا يتلاءم مع المعطيات التي حصلنا عليها نتيجة تحليل تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".



وأضافت زاخاروفا: "من أجل تكوين صورة كاملة، يتطلب الأمر جمع كافة تحاليل المختبرات التي أذنت لها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء الدراسة على هذه المواد، ويجب وقف هذه اللعبة (القط والفأر) والكشف عن جميع البيانات المتاحة"، مشيرة إلى أن "الوضع مع مادة (بي. زد) في البيانات، يمكن القول ببساطة بأنه مثير للجدل".



وجاء في بيان صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، أن مختبراتها تمكنت من تحديد نوع المادة الكيميائية، من خلال تطبيق الإجراءات الأمنية عليها.

