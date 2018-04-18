باسل خياط في لوك جديد بـ«الرحلة 710»

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «الرحلة» البوستر الدعائي للمسلسل الجديد، المقرر عرضه رمضان القادم بعد تغيير اسمه القديم «الرحلة 710».



وظهر باسل خياط بطل العمل في لوك جديد للغاية وفقا للشخصية الجديدة التي يغلب عليها الأمراض النفسية بالمسلسل.



«الرحلة» من أقوى مسلسلات دراما رمضان المقبل، بطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، مى سليم، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال، محمد مهران، وآخرون، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج حسام على، وإنتاج مها سليم وأحمد سمير وتامر تمام.