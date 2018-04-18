رئيس «الفيلم القصير»: وزارة الثقافة دعمتنا بـ30% من الميزانية

أكد محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أن وزارة الثقافة قامت بدعم المهرجان هذا العام بشكل أكثر من الدورات السابقة، حيث وصل الدعم لـ30% من قيمة الميزانية ككل، وهو ما ساعدنا كثيرا للاستدعاء عدد أفلام دولية وكذلك صناع هذه الأفلام التي وصلت عددها لـ36 فيلمًا يتنافسون فيما بينهم على 6 جوائز.



وعن القيمة المادية للجوائز، قال محمود إن قيمة الجوائز المقدمة لفائزي الأفلام المشاركة ليست كبيرة على المستوي المادي، لكنها قيمة على مستوى شكل الجائزة، حيث إن إدارة المهرجان عملت على اختيار تمثال هيبتا وهو ما يجعل من الجائزه قيمة كبيرة.



قال رئيس المهرجان إن أكثر المشاكل التي تقابل المهرجان وصنّاع الأفلام القصيرة هي فكرة عدم سهولة الحصول على تراخيص التصوير، كما أن أسعار التراخيص الخاصه بذلك مرتفعة للغاية وهو ما يجعل القائمين على صناعة هذه الأفلام يلجئون إلى السرقة، وهو المصطلح الدارج بين صناع تلك الأعمال.