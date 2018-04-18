انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انطلقت، منذ قليل، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في نسخته الرابعة على مسرح بيرم التونسي.



حضر الحفل الدكتور محمد العدل، الرئيس الشرفي للمهرجان، الذي عبر عن سعادته بدعمه الدائم لمثل هذه النوعية من المهرجانات المختلفة والمميزة.



كما حضر الدكتور خالد عبدالجليل، والذي حضر نيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وأكد خلال الحفل أن مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير يعتبر حالة فنية مختلفة لابدّ من تعميمها في باقي المهرجانات الأخرى، حيث إن من يقوم على تأسيسه والتفكير لتطويره شباب من أهالي المدينة.