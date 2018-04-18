ترامب عن «بومبيو»: سيكون وزير خارجية عظيمًا

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنَّ مايك بموبيو وزير الخارجية المكلف شخص غير عادي، معتبرًا أنَّه سيكون وزير خارجية عظيما لأمريكا.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، ويتفق بومبيو مع ترامب في العديد من القضايا أبرزها الرغبة في تعديل الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك التعامل مع كوريا الشمالية.



وأكد ترامب، اليوم الأربعاء، أن بومبيو زار كوريا الشمالية والتقى رئيسها.

