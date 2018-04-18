القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
عالم
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 09:00 م

عاجل.. القبض على مسئول إفريقي بـ«فيفا» بتهمة الفساد

الفيفا
الفيفا
dostor.org/2134311

ألقي القبض على الكونغولي كونستانت أوماري، عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا)، على خلفية اتهامه بقضايا فساد ذات صلة باتحاد الكرة في بلاده.

اعتقل أوماري مع اثنين من أعضاء اتحاد الكرة ببلاده، بالإضافة إلى أحد المسئولين الحكوميين، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة كينشاسا، وفقا لبيان صادر من مكتب لوزولو بامبي، مسئول مكافحة الفساد في حكومة جوزيف كابيلا رئيس الكونغو الديمقراطية.

يواجه أوماري ورفاقه اتهاما باختلاس مليون دولار من أجل تمويل منتخب الكونغو الديمقراطية والفرق المحلية.

من جانبها، أصدر رابطة أندية الدوري بالكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، بيانا لدعم أوماري وباقي المتهمين، وقررت إلغاء جميع الأنشطة تضامنا مع المعتقلين.
يتولى أوماري رئاسة اتحاد الكرة في الكونغو الديمقراطية، كما يشغل منصب
نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، بالإضافة إلى عضويته في المجلس التنفيذي لفيفا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

منذ حوالي 10 ساعة

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ يومين

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ يومين

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية

منذ يومين

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية

الآن

عوالم خفية.. وثائق فساد خطيرة تورط عادل إمام فى الأزمات

أحفاد «بديعة».. «الدستور» داخل أول مدرسة لتعليم الشباب الرقص

محمد عبدالمنصف: الزمالك فاوضنى.. ومستعد للتوقيع على بياض

مصادر: القاهرة لم تعرض وقف «مسيرات العودة» مقابل رفع الحصار

الأكثر قراءة

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

شيرين عبدالوهاب تعلن موعد عزاء والدها

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

ألبومات الصور

«الأسطورة» وأبطال «نسر الصعيد» يزورون معبد دندرة (صور)

تكريم مدارس أسوان المشاركة فى «المعلمون أولًا» (صور)

بالفيديو.. محافظ الدقهلية: توسعات فى منظومة الإسعاف قريبًا

بالفيديو..«إسعاف مصر» محافظة الدقهلية بها تكامل صحي مميز

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

شيرين عبدالوهاب تعلن موعد عزاء والدها

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

كشكول

علوم الإسكندرية تنظم ندوة "مستقبل الخريجين في سوق العمل"

اقتصاد الإسكندرية تنظم "المؤتمر العلمى السنوى الرابع"

عميد العلوم الإسلامية: دمج التعليم الأزهر بالعام سيحدث جدلا بالمجتمع

هندسة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة إنبي للبترول

نوعية عين شمس تفتتح مهرجان الفنون التشكيلية الثالث للمتخصصين بالجمهورية

الأمصار

«جبهة النصرة» تشن هجوما على محطة كهرباء وسط سوريا

الأمم المتحدة: لابد من زيارة خبرائنا إلى دوما قبل دخول المفتشين

صحيفة: تركيا ستتخذ إجراء صادما بشأن العلاقات الأمريكية خلال ساعات

القوات المسلحة الإماراتية تسيطر على طائرة محملة بالمتفجرات في اليمن

واشنطن: سوريا مسئولة عن تأخر وصول مفتشي «حظر الكيميائي» إلى دوما

منوعات

الأربعاء هو الأفضل للسفر حول العالم

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك