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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 08:52 م

السجن 3 سنوات لربة منزل قتلت زوجها بالجيزة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عادل عبد العال
dostor.org/2134305

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قاتلة زوجها دفاعًا عن والديها بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين عمر الأنصاري، وخالد مرعى وأحمد رفعت النجار، وأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة دعاء خليفة أحمد محمد عبدالعال، بقتل زوجها خالد محمد حامد محمود، حيث استدعت الزوجة والدها ووالدتها لحضور المصالحة بينهما لنشوب مشاجرات، ولكن ما لبثا أن جلسا سويا حتى اشتعلت بينهما المناقشات فوجه والداها له عددا من الشتائم قام على إثرها بضربهما حتى استغاثا بالموجودين منه، فأسرعت دعاء نحوه مسددة له عدة طعنات بالسكين، لتودى بحياته، وبالقبض على المتهمة وبإحالة النيابة الزوجة القاتلة لمحكمة الجنايات، أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات لكونها فى حالة دفاع عن النفس.

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