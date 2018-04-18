محمد حفظي عن توقف مهرجان دبي: «خسارة لصناعة السينما»

علّق المنتج ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي، على قرار إلغاء الدورة القادمة من مهرجان دبي السينمائي وتأجيلها للتعاقد القادم، معبرًا عن حزنه الشديد لهذا القرار بالرغم من أن مهرجان القاهرة سيستفيد من ذلك.



وكتب حفظي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «خسارة لصناعة السينما العربية وصانعي الأفلام الذين كانوا منتظرين دبي، أنا عارف إن ناس كثير هتقولي افرح كدة مهرجان القاهرة هيستفيد، بس ردّي على ده أن الخاسر الحقيقي هي صناعة السينما العربية».



وأضاف حفظي: «أتمنى أن يعود مهرجان دبي بنفس فريقه الذي شارك في بناء المهرجان منذ بدايته، وأتمني المنافسة الشريفة بين المهرجانات العربية التي تدفعنا جميعًا للعمل الجاد، لتقديم أفضل ما يمكن للسينما العربية والمحلية».