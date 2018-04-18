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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 08:45 م

برلماني: القوات المسلحة اقتربت من القضاء على الإرهاب في سيناء

اللواء يونس الجاحر
اللواء يونس الجاحر
إسلام نصير
dostor.org/2134300

أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن البيان الصادر عن القوات المسلحة صباح اليوم، بخصوص العملية الشاملة في منطقة سيناء يعبر عن مدى النجاح الساحق الذى يحققه الجيش، لافتا إلى أن مقتل أمير التنظيم الإرهابي ناصر أبوزقول بعد تبادل لإطلاق النار، يؤكد قرب انتهاء العملية الشاملة.

وأضاف الجاحر، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، أن ذلك الإرهاب الذى اقتربت القوات المسلحة من القضاء عليه في سيناء أنفقت فيه أطراف خارجية أموالا طائلة من أجل تدمير الدولة المصرية، مضيفا أن "القوات المسلحة المصرية أفشلت كل تلك المخططات".

وشدد على ضرورة تكاتف الشعب المصرى ووقوفه خلف الجيش المصرى الذى يقوم بملحمة رائعة تشبه حرب أكتوبر عام 1973.

وداهمت قوات الجيش الثالث الميدانى عددا من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابى، بشمال ووسط سيناء.

وأسفرت عملية المداهمة عن القضاء على ناصر أبوزقول، أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، حيث عثر بحوزته على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر، و6 خزانات بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكى.

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