ماكرون يزور الولايات المتحدة.. الإثنين المقبل

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبارًا، من الإثنين القادم، زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، تستمر ثلاثة أيام، ويطغى عليها الاتفاق النووي مع إيران والنزاع التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة، وهما ملفان خلافيان مع دونالد ترامب، بحسب ما أفاد به الإليزيه، اليوم الأربعاء.



وخلال الزيارة الأولى لرئيس أجنبي للولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب، سيتحدث ماكرون بالإنجليزية أمام الكونجرس ويلتقي طلابًا.



وثمة استحقاقان مهمان يعقبان هذه الزيارة، ففي مايو يتخذ ترامب قرارًا بشأن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، الأمر الذى أعرب عن رغبته فيه، في حين تسعى باريس إلى إبقائه ضمن الاتفاق.



وفي بداية مايو، ستعلن الولايات المتحدة ما إذا كانت ستشمل الاتحاد الأوروبي برسومها الجمركية الجديدة على الفولاذ والألومنيوم، وتؤكد باريس أن هدفها الأول هو "مواصلة وتعزيز" العلاقة بين الرئيسين.