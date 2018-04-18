إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين لوجود خلافات على قطعة أرض بأسيوط.



تلقي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مستشفى أسيوط الجامعي، يفيد وصول 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية وجروح في مشاجرة بين عائلتي الشاذلي والهلالي.



وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين الطرفين قام خلالها كل منهما بتبادل إطلاق الأعيرة النارية من سلاح كان بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات؛ للخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بقرية موشا.



وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما بندقية آلية و6 طلقات.