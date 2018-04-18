وكالة: الجماعات المسلحة قد تكون مسئولة عن هجوم دوما

كشفت وكالة الإعلام الروسية أنه تم العثور على أقنعة غاز وغيرها من "الدعائم" التى تشير إلى أن الجماعات المسلحة قد تكون مسئولة عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما السورية.



وأضافت الوكالة أن قوات سورية وروسية عثروا فى مكب للنفايات على أقنعة وآثار لمواد غريبة غير معروفة.



وتابعت الوكالة: "لم يكن لدى المتمردين وقت لتدمير تلك المتعلقات كانوا في عجلة من أمرهم، على الرغم من أنهم حرقوا مقارهم ومستودعاتهم قبل مغادرتهم، لكن بقيت أدلة كافية لتزويدهم بخبراء دوليين هم الآن في مجلس الدوما".

