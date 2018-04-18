«أوقاف الجيزة» تشارك في مبادرة ترشيد المياه بالمساجد

قال الشيخ محمد نور مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، إن المديرية وضعت خطة لترشيد المياه في المساجد من خلال تسكين عامل بكل مسجد للمحافظة على المياه، وعدم ترك الصنابير مفتوحة.



وأوضح نور في تصريح لــ«الدستور» أن مديرية أوقاف الجيزة تشارك في كافة الفعاليات التي أطلقتها محافظة الجيزة بهذا الشأن، لأن مديرية أوقاف الجيزة يتبعها 7 آلاف مسجد وزاوية بمتوسط 15 إلى 20 صنبور مياه بالمسجد الواحد بما يعادل 120 ألف صنبور مياه (حنفية)، ويتم ذلك من خلال التنبيه الشديد على أئمة المساجد بمراقبة صنابير المياه يوميا، وكذلك تخصيص بعض الفنيين التابعين للوزارة للمرور على الزوايا والمساجد؛ للتاكد من عدم تسريب المواسير والصنابير.



وأضاف مدير الأوقاف: أن المديرية سيرت عددا من القوافل الدعوية من أئمة وعلماء الأوقاف لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على المياه.