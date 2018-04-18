سقوط هارب من مؤبد متهم بحريق نقطة شرطة في أسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز أبنوب من القبض على هارب من مؤبد متهم بحرق نقطة شرطة بأسيوط.



تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبنوب، يفيد بتمكن الضباط من القبض على المدعو "ا. ح. ع" 40 سنة كهربائي ومقيم ببنى محمد دائرة المركز والمحكوم عليه في القضية جنايات عسكرية لسنة 2015 بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه "حريق نقطة شرطة بنى محمد" بجلسة 362015 م وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 مم تحمل رقم 79777 وعدد 5 طلقات من ذات العيار.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.



يأتي هذا في إطار خطة وزارة الداخلية ومديرية أمن أسيوط، لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، خاصة أحكام الجنايات بمركز أبنوب والقضاء على البؤر الإجرامية.

