القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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الثقافة
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 08:30 م

غدًا.. التنسيق الحضاري يفتتح معرض «عيون ترصد»

محمد أبو سعدة
محمد أبو سعدة
إسلام الخطيب
dostor.org/2134285

يفتتح المهندس محمد أبو سعدة معرضًا لمختارات من الصور الفوتوغرافية النادرة لمصر أواخر القرن القرن 19 للفرنسى ايميل بيشار بعنوان "عيون ترصد.. تراث يبقى" إلى جانب مجموعة صور فوتوغرافية أخرى من إنتاج مسابقة تراثى في تمام السابعة مساء الخميس 19 أبريل الجاري بممر كوداك بشارع عدلى وسط البلد.

تأتي الاحتفالات في إطار المحافظة والتكامل بين الماضي والحاضر والمستقبل وربط المواطنين، خاصة الشباب بتاريخهم وثقافتهم وتراث بلادهم الأصيل، وإبراز الهوية والحفاظ على تاريخ ومكتسبات الآباء والأجداد.

يذكر أن وزارة الثقافة اعتدت برنامجًا متكاملًا على مستوى الجمهورية للاحتفال باليوم العالمي للتراث.

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