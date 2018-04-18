غدًا.. التنسيق الحضاري يفتتح معرض «عيون ترصد»

يفتتح المهندس محمد أبو سعدة معرضًا لمختارات من الصور الفوتوغرافية النادرة لمصر أواخر القرن القرن 19 للفرنسى ايميل بيشار بعنوان "عيون ترصد.. تراث يبقى" إلى جانب مجموعة صور فوتوغرافية أخرى من إنتاج مسابقة تراثى في تمام السابعة مساء الخميس 19 أبريل الجاري بممر كوداك بشارع عدلى وسط البلد.



تأتي الاحتفالات في إطار المحافظة والتكامل بين الماضي والحاضر والمستقبل وربط المواطنين، خاصة الشباب بتاريخهم وثقافتهم وتراث بلادهم الأصيل، وإبراز الهوية والحفاظ على تاريخ ومكتسبات الآباء والأجداد.



يذكر أن وزارة الثقافة اعتدت برنامجًا متكاملًا على مستوى الجمهورية للاحتفال باليوم العالمي للتراث.