لعبة تحوِّل حياة الأصدقاء إلى جحيم في Truth or Dare

اختيار صعب بين الحقيقة أو التصرف بجرأة أو الموت بسبب لعبة اخترت أن تلعبها، فقررت التلاعب بك في فيلم الرعب والإثارة Truth or Dare، الذي تطلقه شركة فور ستار في دور العرض المصرية.



تدور أحداث الفيلم حول لعبة Truth or Dare الشهيرة، حيث يختار أحدهم بين أن يقول الحقيقة، أو يتصرف تجاه أحدهم بجرأة، لكن في هذا الفيلم إن كذبت أو رفضت الجرأة، اللعبة هي من تختار موتك.



يقوم ببطولة الفيلم مجموعة من الشباب وهم لوسي هيل وتايلر بوسي وفيوليت بين وصوفيا تايلر ونولان جيرارد، والفيلم من تأليف مايكل ريز، وإخراج جيف وادلو.