رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

بالفيديو..«إسعاف مصر» محافظة الدقهلية بها تكامل صحي مميز

أكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الاسعاف في مصر، على أن محافظة الدقهليه بها تكامل صحي مميز مابين الإسعاف ومديرية الصحة. جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات أول مؤتمر طبي في مصر، خاص بالمسعفين ...