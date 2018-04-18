مهمة فى الجبل.. خطة الأمن لاقتحام «كهوف الإجرام» وضبط «المطاريد»

- مدير الأمن العام يشرف شخصيًا على سيناريوهات الهجوم.. والقوات الخاصة ضمن المشاركين

- تعليمات صارمة بعزل المدنيين عن الاشتباكات حال اختباء المجرمين فى مناطق سكنية

- تطويق المنطقة المستهدفة من جميع الجهات.. والاستعانة بـ«لوادر» لإزالة الرمال والأحجار

- جبال الصعيد: العصابات بالتخصص.. السيطرة بالتنسيق وانتشار الخطف مقابل الفدية

- سكان الجبل يقيمون «حفلات رصاص» يومية حتى الصباح.. ويخرجون ملثمين لشراء المؤن

- الاختباء فى سراديب الآثار أوقات المداهمات.. وحفر مسالك خشية الحيوانات المفترسة

- «الخُط الأخير» ينزل للاطمئنان على ذويه عند غياب الشرطة.. ويطلب إعادة محاكمته مرة أخرى

- رفاقه ينفون ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.. ويؤكدون «إذا سلم نفسه سيقل «المطاريد»





لم يكن استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند، الثلاثاء قبل الماضى، فى اشتباكات بين قوات الأمن والخارجين عن القانون فى المنطقة الجبلية بقرية «أبوحزام» التابعة لمركز «نجع حمادى» فى محافظة قنا- إلا مشهدًا من معركة ضخمة بدأها رجال فى «الداخلية» لتطهير «أوكار الإجرام»، بالتوازى مع بطولات القوات المسلحة والشرطة المدنية فى العملية الشاملة ضد الإرهابيين «سيناء ٢٠١٨».

وأعلنت «الداخلية»، استشهاد ملازم أول «محمدى رجب الحسينى»، بقوات الأمن المركزى، وإصابة النقيب «أدهم يوسف»، من المرور، والمجند «محمد عصمت»، بطلقات نارية، خلال الحملة التى استهدفت ضبط خارجين على القانون يختبئون فى المنطقة الجبلية.

وتزامنت هذه الحملة مع تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بملاحقة الجريمة، بشقيها الجنائى والسياسى، والتصدى الحاسم لكافة أشكال الخروج على القانون، وهى التعليمات التى تبعها خلال الأيام الماضية تنفيذ سلسلة من المداهمات على مختلف «بؤر الإجرام» على مستوى الجمهورية، سواء فى الجنوب أو بمحافظات الدلتا والقناة.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز هذه الجهود الأمنية، وتلقى بمزيد من الضوء على أشهر الأوكار الإجرامية بمختلف محافظات الجمهورية.



التخطيط يستغرق شهورًا عناصر سرية لـ«رفع المكان» وقوات من 3 قطاعات تشارك



لا تنفذ قوات الأمن عمليات مطاردة الخارجين على القانون داخل الأوكار الإجرامية، فى ليلة وضحاها، بل يستغرق الاستعداد لتنفيذها ووضع الخطط والسيناريوهات المختلفة لمداهمتها أياما وشهورا، خاصة إذا كانت تلك الأوكار تقع فى مناطق جبلية وعرة.

والوصول إلى «المطاريد» فى كهوفهم الجبلية، ليس بالأمر الهين، كما يعتقد البعض، وبحسب مصادر أمنية يكون لتلك الحملات ترتيبات خاصة تستغرق شهورًا، لأن «وعورة المناطق المستهدفة تستدعى التخطيط الجيد للتمكن من إحكام السيطرة عليها، وعدم وقوع خسائر فى صفوف قوات الشرطة، علاوة على ضرورة القضاء على آخر عنصر من عناصر تلك البؤر، لضمان عدم عودتهم مرة أخرى».

ويزيد من أهمية تلك الترتيبات، استغلال العناصر الإجرامية لمناطق جبلية وجزر نيلية، فى الاختفاء عن أعين الأمن، يختارونها كمواقع استراتيجية، تضمن لهم إمكانية الهرب والرد على قوات الأمن بإطلاق النار حال مداهمتها المكان.

وقبل الخروج فى المأموريات، تتخذ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خاصة قطاع الأمن العام، عدة خطوات، تبدأ بوضع خطط محكمة من قبل اللواء جمال عبدالبارى، مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة، لمداهمة تلك الأوكار.

كما تتم الاستعانة بعدد من العناصر السرية أو ضباط غير معلوم هويتهم لأهالى البلدان المستهدفة، ليرتدوا ملابس مدنية ويتوجهوا إلى تلك المناطق لفحصها ومعرفة مظاهرها الجغرافية الكاملة من مداخل ومخارج ودروب وعرة، وهى العملية التى تسمى بـ«رفع المكان»، وفى الغالب تتم الاستعانة بمصادر سرية من الأهالى أو المرشدين لمعاونة قوات الأمن فى معرفة المكان بالكامل.

بعد إجراء دراسات أمنية مكثفة عن المنطقة، وتحديد الأشخاص المطلوبين، وأبرز تجار المخدرات، تضع القيادات الأمنية عدة سيناريوهات لاقتحام المنطقة، ويشرح رئيس الأمن العام للقوات المشاركة فى الحملة كيفية الاقتحام وملاحقة المطلوبين والقبض عليهم دون إصابة المواطنين الأبرياء الموجودين فى المكان، خاصة إذا كانت منطقة سكنية.

تخرج قوات من الأمن العام، مدعومة بمجموعات قتالية وقوات من العمليات الخاصة ومدرعات الأمن المركزى، ويطلق قائد المأمورية إشارة بدء الاقتحام وتنفيذ المهمة بالكامل والاستعداد لأى طوارئ، والتعامل مع العناصر الإجرامية بتبادل إطلاق النيران.

تطوق قوات الأمن المنطقة المستهدفة من جميع الجهات، مع الاستعانة بـ«لوادر»، لاحتمالية وجود موانع طبيعية مثل «رمال وأحجار»، فيتم رفعها لتسهيل وصول القوات والمركبات العسكرية.

«مطاريد» الجبل، بدورهم، يفاجأون بالاقتحام، فيعد من ينجو منهم العدة لاستقبال القوات فى حالة الهجوم مرة أخرى، لذا تنتشر الأسلحة بكثرة فى تلك المناطق، وأشهر تلك الأسلحة «الإسرائيلى والكلاشينكوف والجرينوف».

من جهتها، قالت مصادر أمنية فى مديرية أمن قنا، إن الأجهزة الأمنية- على سبيل المثال- داهمت الجبال المتاخمة والمجاورة لقريتى «حمرة دوم» و«أبوحزام»، بعد ثورة ٢٥ يناير، أكثر من ١٠ مرات، مضيفة: «لم تتوقف المداهمات للقريتين، لضبط المسجلين والهاربين من الأحكام والخارجين على القانون، وإعادة الانضباط الأمنى والاستقرار فى المنطقة بشكل دورى».

بدوره، أكد اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، استمرار حصار الجبال المجاورة للقريتين، تمهيدا لمداهمتها، لضبط الخارجين على القانون، وضبط الأسلحة التى بحوزتهم، بجانب تطهير كل القرى المحيطة من العناصر الإجرامية. فيما قال اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إنهم ينسقون أمنيا مع محافظة قنا فى الحملات والمداهمات للبؤر الإجرامية فى محيط جبل «الطارف».



«حمرة دوم» و«الصوامعة» مأوى للمجرمين.. «أبوحزام» وكر لقُطاع الطرق.. و«البلابيش» سوق سلاح بسوهاج



تتعدد بؤر «المطاريد» التى تستهدفها حملات وزارة الداخلية، سواء فى الوجه القبلى أو البحرى، ورغم نجاح الأجهزة الأمنية فى بسط سيطرتها فيها، إلا أنها لم تخل من تجارة المخدرات، والأسلحة، وتواجد العناصر الإجرامية.

فى الصعيد تحديدًا، هناك «حمرة دوم» و«أبوحزام» التابعتان لمركز «نجع حمادى» بمحافظة قنا، و«البلابيش» و«الصوامعة غرب» التابعتان لمركزى «دار السلام» و«طهطا» بسوهاج، بجانب «النخيلة» التابعة لـ«أبوتيج» فى أسيوط، وغيرها من مناطق الجبال فى الصعيد.

أما فى الشمال والوجه البحرى، فتنتشر بؤر أخرى، أقواها «المثلث الذهبى» فى القليوبية، ويتضمن: «الجعافرة» و«كوم السمن» و«القشيش»، فضلًا عن منطقة «السحر والجمال» بالإسماعيلية، التى اشتهرت بتجارة المخدرات، وقرية «أبونجاح» فى الشرقية.

وتقع أولى هذه البؤر، «حمرة دوم»، بمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا، وهى منطقة تتميز بالطبيعة الجميلة لما يحيطها من جبال وزراعات، إلا أن جبالها من الداخل تمتلئ بالشر والعناصر الإجرامية الخطرة والأسلحة.

واشتهرت «حمرة دوم» بلقب «قرية الدم والنار»، واقتحمتها الأجهزة الأمنية عدة مرات طوال السنوات الماضية، خاصة منتصف العام الماضى، حين كشرت الأجهزة الأمنية عن أنيابها واستمرت على مدار شهر كامل تقتحم كهوفها الجبلية، وضبطت عددا كبيرا من العناصر وكميات من المخدرات والأسلحة وهدمت منازل المجرمين ومنصات إطلاق الأسلحة وطاردت الهاربين.

ورغم ذلك عادت العناصر الإجرامية مرة أخرى إلى تلك الجبال لاتخاذها مأوى، فعاودت قوات الأمن ضرباتها بتنفيذ سلسلة مداهمات، وبتغطية من العمليات الخاصة، مع بند أساسى فى الخطة، وهو عدم وقوع ضحايا من مواطنى تلك المنطقة.

أما القرية الثانية، فهى «أبوحزام»، التابعة لمركز نجع حمادى أيضا، وتعد مركزا كبيرا للعناصر الإجرامية الخطرة، الذين يتاجرون فى المخدرات والسلاح وخطف المواطنين مقابل فدية وسرقة السيارات عبر قطع الطرق، أو حيل أخرى، علاوة على الخلافات الثأرية التى تطال الكل، وتواصل قوات الأمن، بين فترة وأخرى، حملاتها على تلك القرية لتطهيرها من الإجرام.

وفى قنا أيضًا، هناك قرية «الحجيرات»، التى يقع مدخلها على طريق «مصر- أسوان» الزراعى، ويشكو مواطنوها من نقص الخدمات وتردى الأوضاع الأمنية وتفشى آفة «الثأر» التى تحصد الأرواح بالجملة.

وتعد مملكة لبيع السلاح وتجارة وتعاطى المخدرات، وتبيع محالها التجارية والبقالة الأدوية المخدرة وأقراص الترامادول، وتردد دائما أنه لا يمكن لغريب دخول القرية إلا إذا كان مع أحد أهلها، وغير ذلك إما مصيره القتل أو الخطف.

وتشتهر جبال «الحجيرات» بإيواء العناصر الخطرة، خاصة الهاربة من أحكام الإعدام أو السجن المتتالى، لعشرات السنوات، لصعوبة دخولها.

أما «البلابيش» فتقع بمركز «دار السلام» جنوب شرق محافظة سوهاج، تربعت على عرش الإجرام وتجارة السلاح لعدة سنوات، ولها نصيب كبير من إشعال الصراعات بين أبناء القبائل والعائلات فى محافظات الصعيد، بهدف التجارة غير المشروعة فى السلاح، الذى أصبحت تفوق أرباحه ما يحققه تجار المخدرات.

وتطورت تجارة السلاح سريعًا فى «البلابيش» بعدما تمكن عدد من أبنائها من الوصول إلى مصادر تجارتهم فى كل من السودان وليبيا، فأصبحت القرية مركزًا رئيسيًا لتوزيع مختلف أنواع الأسلحة لجميع محافظات الصعيد.

ومع كثرة أعداد المتاجرين بالسلاح أصبحت القرية مكانًا حصينًا يصعب على قوات الأمن دخوله، خاصة مع انتشار أعداد كبيرة من قطاع الطرق وتجار السلاح، الذين تمكنوا من الحصول على مختلف أنواع الأسلحة، ووصل الأمر إلى اقتنائهم أسلحة مضادة للطائرات والدبابات، استعدادًا لحرب مرتقبة مع «الداخلية».

وتستهدف «الداخلية» كذلك قرية «الصوامعة غرب» -إحدى القرى التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج- بحملات ضخمة على «دواليب» المخدرات والأسلحة، والعناصر الهاربة من السجون منذ ثورة ٢٥ يناير.



هنا «الطارف».. فرصة أثرية مهدرة تحولت إلى نسخة صعيدية من «جبل الحلال».. ومطالبات بسرعة التطهير



إلى الشمال من مدينة نجع حمادى فى قنا، على بُعد ٥ كيلومترات فقط، تقع «جبال الطارف»، وهى موقع أثرى تحول - بفعل حصانته الطبيعية- إلى أحد أشهر أوكار «المطاريد» فى المحافظة، والصعيد عموما.

تاريخيا، تضم جبال «الطارف» كهوفًا جمعت مقابر أثرية قديمة، كما أنه المكان الذى اُكتشفت فيه «مخطوطات نجع حمادى»، فى العام ١٩٤٥، عندما عثر مزارع على برديات ترجع إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين.

لكن الجبل حاليا بات مخزنًا طبيعيا هائلا لأسلحة خفيفة وثقيلة، منها قذائف «آر بى جى» وصواريخ مضادة للطائرات، وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول إنه «النسخة الصعيدية» من «جبل الحلال» السيناوى.

عندما تكون متخذًا الطريق الزراعى «مصر - أسوان»، الذى يربط بين مركزى نجع حمادى ودشنا، شمال قنا، ستكون قريبًا جدًا من هذه الجبال، حيث يكمن العشرات من تجار الأسلحة والخارجين على القانون، وربما كل هؤلاء يعيشون فى حماية «خُط الصعيد»، الذى يحتمى نفسه بالجبل.

كيف تجمع كل هؤلاء هنا؟ ولماذا؟ ربما نعرف الإجابة ببساطة إذا علمنا أن جبال «الطارف» هذه محاطة بزراعات قريتى «حمرة دوم» و«أبوحزام»، وهما البلدتان الأشهر فى عالم الإجرام داخل قنا.

«حصن أمين» هذه الجبال بالطبع لكل الهاربين من يد قوات الأمن، فعندما يهرب أحد من أى مداهمات لأجهزة الشرطة لبؤرة إجرامية أو إرهابية ما، يأتى فورًا إلى «الطارف»، لصعوبة اختراقها نظرًا للمخابئ الجبلية الكثيرة والسراديب التى لا يعرف مسالكها إلا ساكنو الجبل المخضرمون، والذين ربما يتهورون - دفاعًا عن أنفسهم - باستخدام أحد الأسلحة أو المتفجرات، التى قد تصيب أبرياء، ناهيك عن رجال الأمن.

وجغرافيًا، تتصل هذه الجبال بشكل أو بآخر بجبال البحر الأحمر شرقًا، وأيضًا نزولًا فى الجنوب إلى مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، وبالتالى إلى الحدود مع السودان، وقد تأخذك دروب مرتفعاتها إلى طرق تصل بك إلى دول إفريقية.

منطقى إذن، أن أى مواطن عادى يستحيل أن يخاطر ويدخل إلى هذه الجبال، رغم أن هناك أكثر من مدخل لها من الشرق أو الغرب، وهى قريتا «حمرة دوم» و«أبوحزام»، أو قرية «الهيشة» التابعة لنجع حمادى، أو مركز دار السلام فى الجارة سوهاج.

لكن يبدو أن هناك طريقة آمنة رغم كل هذا، وهى أن يستقل «المستغنى عن عمره» سيارة أحد أهالى «أبوحزام» و«حمرة دوم»، لأن سيارات سكان القريتين معروفة لـ«مطاريد» الجبل، وفيما يبدو أنها تحمل «حصانة» خاصة، فلا يقتربون منها، على الأقل فى البداية.

إذن الطريقة الأقرب من «الطارف»، هى أن تدخل إحدى القريتين أولًا، لكن هل هذا بالأمر السهل؟ ببساطة لا وفى الظروف العادية، فما بالنا بالحصار الأمنى للبلدتين حاليًا، بعد حادث استشهاد ضابط شرطة وإصابة آخر ومجند خلال حملة أمنية على «حمرة دوم».

لكن مصادر، كشفت لـ«الدستور» أن الراغبين فى دخول الجبل لديهم بديل للقريتين، وإن كان أبعد نسبيًا، وذلك عبر إحدى قرى مركز دار السلام بسوهاج.

المصادر - التى لديها خبرة قديمة بـ «الطارف» - وصفتها بأنها «سلاسل جبلية متاخمة لبعضها البعض».

وكعادة هذه النوعية من الجبال، فإن الدخول لـ«الطارف» يجب أن يكون بسيارات دفع رباعى، القادرة على شق رمال الصحراء وتحمل صخورها وتعرج دروبها، بعد أن تقطع مسافة قصيرة بطول المدقّات التى تؤدى إلى داخل الجبال.

ولأن هذه الجبال قريبة من النهر، فإنه من الطبيعى وجود مساحات زراعية تحيط بها، إلى جانب منازل معدودة، باتت شبه مهجورة بعد أن تركها سكانها لقربهم من هذه الجبال.

تواصل المصادر: «أى شخص عادى يدخل إلى الطارف لن ينجو بسهولة، لأن مصيره سيكون إما نهش لحمه بين أنياب الذئاب، أو برصاص المجرمين، أو بالموت عطشًا».

ويلفت أهالى «أبوحزام» و«حمرة دوم»، إلى الأهمية الأثرية للجبال، إذ إنها تحتوى حتى الآن على آثار ومقتنيات مدفونة، حسبما أكدوا.

هذا الكلام، يؤكده بالطبع اكتشاف «مقبرة حمرة دوم»، فى فبراير من العام الماضى، عندما عثر مفتشو منطقة قنا الأثرية على مومياوات محنطة لتماسيح من أطوال وأوزان مختلفة، بالإضافة إلى «سرداب» يبلغ طوله ١٢٠ مترًا، متفرع لـ٤ جهات.

ووفقًا لما يقوله الأهالى، فإن هناك طرقات صخرية، فى باطن الجبل أو فى سفحه مترامى الأطراف، تحوى آثارًا كثيرة، نهب الكثيرون من المترددين على الجبال أكثر من ٩٥٪ منها.

مصادر أخرى بمنطقة آثار قنا، أكدت أن إعادة التنقيب عن الآثار فى «الطارف» ستؤدى إلى الكشف عن أسرار وكنوز ربما تغير الخريطة الأثرية والسياحية فى قنا والصعيد.

لكن قبل ذلك، طالبت المصادر بـ«تطهير الجبال أولًا من المجرمين والمسلحين، لضمان حماية الأثريين، أو أفراد البعثات الأجنبية من الخطف أو القتل على يد سكان الجبل من المطاريد».



مضادات الطائرات والـ«آر بى جى» و«الإسرائيلى» تملأ المكان والتهريب بـ«الرباعى» وموتوسيكلات الشواطئ



فى المساء ينام الجميع لكن الجبل يصحو».. هكذا تكون الحياة فى «الطارف» يوميًا، بعد غروب الشمس، إذ تنطلق أعيرة نارية بكثافة فيعرف الأهالى القريبون من المنطقة أن «الحفلة» بدأت.

يقول أحد أهالى «حمرة دوم»: «ضرب النار مبيوقفش إلا فى الصبح، ولا نعرف ما يحدث فوق فى الجبل»، لافتًا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يخاطر ويصعد إلا إذا تأكد أن أحد معارفه هناك: «فى الحالة دى بيستناه قبل كام متر من الجبل وهناك يتقابلوا ويطلعوا الجبل مع بعض».

وبحسب ساكن آخر للقرية، فإن المطاريد لا يخرجون من مأواهم فى الجبل، إلا فى ساعات متأخرة من الليل، وذلك لتنفيذ عملية إجرامية أو شراء مؤن من المأكولات والمشروبات، لكنهم يخرجون ملثمين.

أسلحة كثيرة فى «الطارف»، ثقيلة وخفيفة، بعضها من النوعية التى تستخدم فى الحروب، نتحدث عن صواريخ مضادات للطائرات، قذائف آر بى جى، مدافع مختلفة، وبنادق آلية صناعة أمريكية وإسرائيلية، ومحلية أيضًا.

وتفصيليًا، من حيث طبيعة المكان، تحتوى هذه الجبال على عشرات من السراديب والكهوف، يبنى منها وفيها المسلحون بيوتًا ومنازل شبه كاملة.

والسراديب أنواع فى «الطارف»، فبعضها قديم كان يضم آثارًا نُهبت منذ سنوات، يستخدمها المطاريد كمأوى للاختباء فى لحظات الخطر، وبعضها حديثة النشأة حفرها المسلحون كى يعيشوا بداخلها، خشية الذئاب والحيوانات المفترسة.

ويمتلئ الجبل بمغارات جبلية قديمة، بخلاف بئر فى نهاية إحداها، تقع فى أعلى نقطة من «الطارف»، وتدور حولها أساطير شعبية، لذلك تذهب بعض النسوة من اللواتى لا ينجبن للارتواء منها، ظنًا أن مياهها تعالج العقم، لكن بالطبع يجب أن يصحبها دليل من أحد أهالى «أبوحزام» أو «حمرة دوم»، ويُشاع فى الموروث الشعبى أن المرأة التى تفعل ذلك ترزق بجنين بعد أشهر قليلة.

«الطارف» تعد مكانًا مثاليًا لتجار المخدرات أيضًا، سواء كنقطة لتوزيع بضاعتهم أو للاحتماء فيها من قبضة الأمن، إذ تتوفر الطبيعة الجبلية الصعبة والسلاح الذى يحميهم عند الخطر.

انطلاقًا من «الطارف»، يجرى تهريب المخدرات - وبالطبع الأسلحة - من قنا إلى محافظات، بل دول أخرى.

طرق التهريب عديدة، كما علمت «الدستور»، فهناك مجموعات من المطاريد تعمل على تهريب وتأمين شحنات من السلاح والمخدرات إلى المشترين، والبعض الآخر يجلب تلك الأسلحة والمخدرات من أماكن بعيدة، ويتاجرون فيها بقنا وبالمحافظات المجاورة.

يتخذ هؤلاء المهربون، مسالك جبلية وعرة يعرفونها جيدًا فى «الطارف»، وغالبًا ما تنتهى مهمتهم فى التسليم عند آخر نقطة جبلية تقارب القرى والنجوع المجاورة بالجبال.

وخلال رحلات التهريب هذه، يستخدم المطاريد، وتجار السلاح والمخدرات، سيارات الدفع الرباعى التى تصعد بهم إلى التلال العالية، وكذلك الدراجات البخارية خفيفة الحركة، خصوصًا من تلك النوعية التى تستخدم فى السير على رمال الشواطئ.

ويبدو أن الطبيعة البشرية لجبال «الطارف» متنوعة بشكل ما، لأن المصادر ذكرت أن هناك عصابات عديدة تحتمى بالجبل، كل عصابة تعرف الأخرى جيدًا، لكن مصالحها تبدو متضادة.

تشرح المصادر: «كل واحدة من هذه العصابات تسيطر على منطقة، تحفظ حدود مناطق بعضها البعض جيدًا، وقد يتعاونون إذا ما داهمت الجبل قوات الأمن».

مطاريد «الطارف» ليسوا من محافظة واحدة أيضًا، فهناك عصابات جاءت من سوهاج، وأخرى من مدن ومراكز قنا، كما أنه يمكن لعصابة واحدة أن تضم بينها أفرادًا من عدة محافظات، جمعتهم فى وقت سابق «جريمة» أو «صفقة» أو «هروب»، لكن مشاكلهم مختلفة، فمنهم الهارب من تنفيذ أحكام قضائية، والمجرم وتاجر السلاح والمخدرات والقاتل، واللصوص كذلك.

تتخصص كل واحدة من هذه العصابات فى إجرام مختلف عن الأخرى، بعضها معروف بأعمال السرقة والنهب، وأخرى أفرادها قتلة مأجورون، وثالثة تسيطر على بورصتى السلاح والمخدرات.

النوع الرابع من هذه العصابات راج نشاطه خلال الفترة الأخيرة، وهم المتخصصون فى عمليات الخطف بغرض طلب فدية، إذ إن هناك العديد من هذه الحالات شهدتها قنا مؤخرًا، وكان آخرها اختطاف طبيب من سيارته الخاصة بمركز دشنا شمال المحافظة، ولم يُطلق سراحه إلا بعد أن حصلت العصابة التى اختطفته على فدية من أسرته.

وبشكل عام، يبدو أن أبناء الأثرياء من محافظة قنا مغنم للمطاريد والمسجلين، ففى عملية واحدة قد يجنون مئات الآلاف أو الملايين، مستغلين خوف الأسر على حياة أولادها.

وتطال عمليات الخطف أيضًا قائدى السيارات من الغرباء على طريق «مصر- أسوان» الزراعى، والطرق الأخرى البعيدة عن أعين أجهزة الأمن والمجاورة للجبل، بخلاف اختطاف أبناء الأسر المسيحية للحصول على المال، لكن هذه النوعية من الجرائم التى يرتكبها مطاريد «الطارف»، قد تتطور بشكل كارثى وتؤدى إلى افتعال أزمات وفتن طائفية.



حكايات «خُط قنا».. يقيم فى فيلا تعمل بالطاقة الشمسية والأهالى يرونه «طيب وبيصلى»



فى قريتى «حمرة دوم» و«أبوحزام»، تعد تسمية «خُط الصعيد» ماركة مسجلة لمجرمى المنطقة القناوية، فالقريتان أخرجتا للمحافظة ٣ أشخاص، حمل كل منهم لقب «الخُط» فى الفترة الماضية.

منذ ما يزيد على ١٠ أعوام، ظهر فى المنطقة شخص يدعى «نوفل سعدالدين ربيع»، اتخذ من الجبل مقرًا له، وجمع حوله مجموعة من «المطاريد»، مارس بهم فرض هيمنته على هذا الجزء من محافظة قنا، حتى قتلته الأجهزة الأمنية عام ٢٠٠٧، فى حملة لإلقاء القبض عليه، بعدما تبادل إطلاق النار مع عناصر الشرطة.

بعد مقتل الخُط الأول، ظهر مجرم آخر اسمه «نشأت أبوعيضة»، أعاد سيرة سابقه، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه منذ فترة، أثناء تواجده فى الإسكندرية، لتنفيذ إحدى عمليات القتل مع سبق الإصرار والترصد، ويقضى حاليًا عقوبة السجن فى أحكام جنائية، تتخطى عقوبتها مجتمعة السجن لمدة ١٠٠ عام.

ومؤخرًا، تسلم أحد أقارب «أبوعيضة»، ويدعى «نور أبوحجازى» الراية من سابقيه، وقرر تكرار سيرة «الخُط»، والحياة فى أعالى جبال قنا وكهوفها، هربًا من الأجهزة الأمنية.

فى جبل «الطارف» بقنا، يعيش «نور أبوحجازى»، خُط الصعيد الجديد، البالغ من العمر ٣٣ عامًا، ابن قرية «أبوحزام»، التابعة لمركز نجع حمادى، شمال المحافظة، هربًا من عدة أحكام جنائية صادرة ضده، إثر اتهامه فى العديد من القضايا.

ومنذ سنوات اتخذ «أبوحجازى» من كهوف الجبال المجاورة لقريته مقرًا لسكنه، هو ومن لحق به من رفاقه الهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية ضدهم، بعدما بدأت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية مطاردتهم من أجل القبض عليهم، وتقديمهم للعدالة.

الأحكام القضائية التى تطارد «نور»، تصل إلى السجن المؤبد، فى تهم متنوعة، منها قضايا سرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة دون ترخيص، وخطف واحتجاز رهائن، واستدراج وشروع فى قتل، واستيلاء على مبالغ مالية، بالإضافة إلى الاتجار فى أسلحة متنوعة، منها مدافع آر بى جيه، ومضادات للطائرات.

وعلى عكس التصور المعتاد عن حياة المجرمين، يملك «أبوحجازى» فيلا كبيرة داخل قرية «أبوحزام»، ويعد منزله الفخم أول مبنى فى قرى قنا، يعمل بخلايا الطاقة الشمسية، رغم أنه لا يحيا فيه منذ عدة سنوات، كما يملك عددًا كبيرًا من الأفدنة الزراعية، وبعض المحاجر الجبلية، وعددًا من السيارات الفاخرة.

ورغم ذلك لا يعد البيت مهجورًا بالكامل، فـ «أبوحجازى»، الذى يحيا مع بعض رفاقه ومعاونيه فى أعالى الجبل كمطاريد، ينزل إلى قريته بين حين وآخر، فى فترة الليل، بعد ضمان خروج عناصر الأجهزة الأمنية من المنطقة، للاجتماع بأهالى قريته، والاطمئنان على ذويه.

أما عن الأهالى، فهم لا يرون فى «الخُط» مجرمًا، بل يتحدثون عنه باحترام وتوقير، ويؤكدون أنه يصلى بانتظام، ويرونه شخصًا طيبًا ومتدينًا، يعانى من الظلم، كما أنه لا ينفذ أى جريمة ضد أهل القرية، بل يحميهم ويعتبرونه شخصًا شهمًا و«ابن بلد»، يحمى أهله وذويه.

ورغم امتلاكه كمًا هائلًا من الأسلحة والذخيرة، ويمتلك جيشًا من الخارجين على القانون، ومطاريد الجبل، فإن الأهالى يؤكدون أنه يساند الفقراء ويدعم المحتاجين، ويذبح الذبائح ويقيم الولائم فى الأعياد والمناسبات.

وعن خروجه على القانون، يؤكد أهالى قرية «أبوحزام»، الذين رفضوا نشر أسمائهم، أنه بدأ نشاطه منذ ١٥ عامًا، بالتعاون مع الشرطة ومساعدتهم فى ضبط أحد المجرمين الهاربين، لذا فهو لم يبدأ حياته مجرمًا، بل كان يفضل الحياة بجوار أسرته وأبنائه، مع أهالى القرية الذين يحبونه، لكن التضييقات الأمنية عليه هى التى دفعته للهرب إلى الجبال.

ويرى عدد من أبناء القرية، أن الخطأ الوحيد الذى ارتكبه «خُط الصعيد»، كان عندما اضطر لإطلاق النار على محطة كهرباء القرية قبل عام من الآن، ما أدى لانقطاع التيار عنها، وعن عدد من القرى المجاورة، غضبًا مما فعلته الشرطة به، عندما ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص كانوا فى زيارة إليه، بتهمة الجلوس معه، والتستر على مكانه.

وأثار تصرف الشرطة - وفقا للأهالى - شعوره بالإهانة كشخص صعيدى وشهم، لا يمكنه أن يقف صامتًا أمام أى اعتداء على من احتمى به، لكنهم يؤكدون أنه شخص وطنى، يعرب دائمًا عن رغبته فى إنهاء هروبه، ويكرر عدم ارتكابه أى جرائم قتل أو عنف، كما يتهمه البعض بذلك.

ويؤكد رفاقه السابقون من أبناء القرية، أن معظم التهم الموجهة إليه باطلة من الأساس، وأن هناك من زج باسمه فى هذه القضايا، وأن تصديه لقوات الأمن عند محاولتها مداهمة الجبل، يأتى فى إطار الدفاع عن نفسه، لا الخروج على القانون، حسب زعمهم.

أما عن حيازته للأسلحة دون ترخيص، فيرى الأهالى فى الأمر شيئًا طبيعيًا، ولا يمثل جريمة من وجهة نظرهم، ويتساءلون: «مَنْ فى الصعيد لا يحمل سلاحًا؟»، كاشفين عن أن «الخُط» استخدم هذا السلاح من قبل فى تأمين المساجد والكنائس ومحال الذهب ومراكز وأقسام الشرطة، فى أعقاب الانهيار الأمنى الذى أعقب ثورة يناير ٢٠١١.

ويذكرون أن «أبوحجازى»، تولى ورجاله تأمين المنطقة بالتعاون مع بعض عناصر الأجهزة الأمنية، خوفًا من اعتداءات المجرمين والبلطجية على الأهالى والآمنين.

كما يؤكدون أنه سيقبل بتسليم نفسه إلى الجهات الأمنية، إذا تلقى وعدًا يضمن له إعادة محاكمته فى كل القضايا المنسوبة إليه، ويسمح له بتبرئة نفسه منها، معتبرين أن ذلك قد يفتح الباب أمام تراجع عدد من مطاريد الجبل الذين يؤويهم عن مسارهم الحالى.



لقب...اشتهرت «حمرة دوم» بـ«قرية الدم والنار» واقتحمتها الأجهزة الأمنية عدة مرات



توجيه....وزير الداخلية أمر بمواجهة الجريمة بشقيها السياسى والجنائى



تصريح...المجرمون يستغلون جبال الطارف فى الهروب من الأجهزة الأمنية