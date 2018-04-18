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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 07:46 م

تجميد مهمة بعثة حظر الأسلحة الكيمائية في سوريا وسط مخاوف أمنية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
متابعات
dostor.org/2134234

جمّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، عمل محققيها حول الهجوم الكيميائي المفترض في دوما، مطالبة بالوصول "من دون عقبات" إلى المدينة غداة تعرض فريق استطلاع تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار.

وبعد 4 أيام من وصولهم إلى دمشق، لم يبدأ محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملهم الميداني بعد في دوما، التي تعرضت في السابع من الشهر الحالي لهجوم كيميائي مفترض تسبب بمقتل أربعين شخصًا، وفق ما أفاد أطباء ومسعفون واتهمت القوى الغربية دمشق بتنفيذه.

وأعلن مدير المنظمة أحمد أوزمجو في، بيان اليوم، أن نشر المحققين في مدينة دوما يتوقف على السماح "بوصولهم بدون عقبات".

وتعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار، الثلاثاء، خلال قيامه بمهمة استطلاعية في دوما تمهيدًا لدخول المحققين، وفق ما أعلن مسؤول أممي لفرانس برس.

وتوجه الفريق الأمني الى موقعين ترافقه الشرطة العسكرية الروسية. وقال أوزمجو إن "حشدًا كبيرًا" من المتظاهرين استقبله في أحد المواقع، مطالبا إياه بالمغادرة وفي الموقع الثاني "تعرض الفريق لإطلاق نار من أسلحة خفيفة".

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