شاهد.. علي ربيع بشنب وجلابية صعيدي في رمضان

طرحت شركة المتحدين ميديا برودكشن صباح إخوان للمنتج صادق الصباح، الإعلان التشويقي الرسمى لمسلسل "سك على إخواتك" بطولة نجم مسرح مصر على ربيع، الذي ينافس به في الماراثون الرمضانى 2018، قصة كريم فهمى، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحى ومحمد أبوالسعد.



شهد الاعلان ظهور على ربيع بـلوك مميز ومختلف عمّا قدمه من قبل، حيث يظهر بجلباب صعيدى وشنب، ثم تتطور أحداث المسلسل ليصبح الشاب المودرن ويرتدى ملابس كلاسيكية، كذلك شكل جديد لجميع أبطال المسلسل.



وفى سياق متصل، انتهى المخرج وائل إحسان من تصوير 65% من أحداث المسلسل، ويكثف التصوير حاليًا من أجل تسليم الحلقات الأولى للشركة المنتجة.



"سك على إخواتك" بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، سلوى خطاب، صبرى فواز، كريم عفيفى، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادى الجيار، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، جيسى عبده، وأخرون، والعمل قصة كريم فهمى، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحى ومحمد أبوالسعد، إخراج وائل إحسان.



