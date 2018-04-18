يشهد العالم اليوم الموافق 18 إبريل واحدة من أهم المناسبات الثقافية التي يتابعها سنويًا كل المهتمين بالتراث الإنساني على مستوى العالم، تلك المناسبة هي "يوم التراث العالمي" الذي تم إقراره من قبل اليونسكو من أجل حماية التراث الإنساني في كل أنحاء العالم.



"الدستور" تلقي الضوء على هذه المناسبة الثقافية من خلال 5 معلومات عن اليوم العالمي للتراث.



- بداية تم إقرار اتفاقية للتراث العالمي من أجل الحفاظ على التراث الإنساني، برعاية منظمتين هما اليونسكو ومنظمة التراث العالمي وأقرّ الاتفاقية المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في باريس 1972.



- جاء توقيع الاتفاقية بسبب ما لحق بالآثار في بعض الدول من دمار وتشويه في ظل غياب تشريعات واضحة ودقيقة تحدد كيفية التعامل مع المواقع الأثرية على كافة المستويات وتردع من تسول له نفسه العبث بهذه الآثار الخالدة، مع قصور في أساليب التخطيط العمراني وأنظمة الهدم والبناء والإزالة التي تجاهلت التراث العمراني يضاف إلى ذلك وجود نقص في المعلومات الخاصة بتفاصيل وأبعاد المباني والمناطق الأثرية فضلًا عن نقص المعلومات التاريخية وغياب الخطط وبرامج التنفيذ الخاصة بإعادة إحياء التراث العمراني لدى الجهات المعنية.



- وشملت الاتفاقية نوعين من التراث الأول يشمل الآثار والمواقع الحضارية ذات القيمة الاستثنائية والأعمال المعمارية والمجتمعات العمرانية والثاني يشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية.



- بدأ الاحتفال باليوم العالمي للتراث بعدما اقترح المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية والمعروف اختصارًا بـ icomos تحديد يوم عالمي للمواقع الأثرية وهو ما يعرف عند العرب إعلاميًا بيوم التراث العالمي الذي تحدد له يوم الثامن عشر من أبريل وتم إقراره بدءًا من عام 1983.



- يأتي هذا اليوم بغرض حماية المواقع التراثية من التخريب والعبث وذلك من خلال إعداد السياسات العامة والتشريعات والأنظمة التي تلزم الأفراد والمؤسسات بالحفاظ على المواقع التراثية بحسب الاتفاقية التي وقعتها اليونسكو.