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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 07:38 م

مصادر: القاهرة لم تعرض وقف «مسيرات العودة» مقابل رفع الحصار

مصادر: القاهرة لم
سارة الشلقانى
dostor.org/2134224

نفت حركة حماس ما زعمته تقارير إسرائيلية حول وجود وساطة مصرية لتنفيذ صفقة بين الحركة والاحتلال الإسرائيلى، يتم بموجبها رفع الحصار عن قطاع غزة وبدء التفاوض على صفقة تبادل أسرى بين الجانبين، فى مقابل وقف مسيرات العودة الكبرى.

وقال مصدر فى حركة حماس، لـ«الدستور»: "مصر لم تعرض أى صفقة لوقف مسيرات العودة، مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة، وبدء التفاوض مع إسرائيل على صفقة تبادل أسرى جديدة"، مضيفًا: "عرض مصر لهذا الأمر مستحيل".

وزعمت القناة الـ13 بالتليفزيون الإسرائيلى، أن تل أبيب عرضت على القاهرة، باعتبارها الوسيط بين حركة حماس والاحتلال، هذه المقترحات، فردت الحركة بالموافقة مع اشتراط الإفراج عن أسرى صفقة شاليط التى أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم منذ فترة.

ونفى المصدر التقارير التى تحدثت عن رفض إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لـ"حماس"، دعوة للحضور إلى القاهرة، ضمن وفد الحركة المتواجد فى العاصمة المصرية حاليًا.

وأوضح المصدر: "الدعوة وصلت إلى قيادة الحركة ككل وليس لـ(هنية) فقط، ومن ثم حددنا وفدًا على أعلى مستوى قيادى للتوجه إلى القاهرة بقيادة صالح العارورى، نائب رئيس الحركة، وأعضاء المكتب السياسى"، مضيفًا: "هنية كان موجودًا فى القاهرة منذ نحو شهر، ومن الممكن أن يعود مرة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك".

وبشأن إمكانية عقد لقاء مع وفد حركة فتح، المتواجد فى القاهرة، قال المصدر: "لا ترتيبات حتى الآن لعقد أى لقاءات مع وفد (فتح).. نحن أتينا للقاء القيادة المصرية، ورغم أن الفكرة غير مرفوضة، إلا أنه لا توجد أى مستجدات تستدعى عقد لقاء".

ووصل وفد من حماس، أمس الأول الاثنين، إلى القاهرة، لعقد لقاءات مع السلطات المصرية، وبحث الملفات العالقة بشأن المصالحة.

وعلى صعيد متصل تواصلت الاجتماعات بين "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، فى القاهرة، أمس الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى، من أجل مناقشة الملفات العالقة بشأن المصالحة، وتوحيد المشهد الفلسطينى.

وقال كايد الغول، عضو المكتب السياسى للجبهة،: "ناقشنا مع ممثلى (فتح) سبل مواجهة (صفقة القرن)، وضرورة توحيد الساحة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، وانعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطنى، والإجراءات التى فرضتها السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة".

وأوضح الغول: "الجولة الأولى من المفاوضات تناولت المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، خاصة (صفقة القرن) وكيفية مجابهتها فلسطينيًا، بما يتطلبه ذلك من توحيد الساحة الفلسطينية، وتوفير عوامل الصمود لشعبنا، بجانب مخاطر فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وضرورة معالجة الأوضاع الفلسطينية، ووقف معاناة المواطنين فى القطاع".

وأضاف الغول: "أكدنا موقفنا الرافض للإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، وطالبنا بوقفها فورًا، لأن مواجهة التحديات الراهنة، تتطلب توفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا فى كل أماكن تواجده".

من جهته، طالب رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمد الله، حماس بتسليم قطاع غزة بالكامل، كما طلب الرئيس محمود عباس، و"إلا فلن يكون هناك شيئًا".

وقال الحمد الله، خلال مؤتمر أمنى فى "أريحا"،: "الرئيس عباس طرح على حماس التسليم الكامل لكل المسئوليات مرة واحدة، وألا تكون مجزأة خاصة الأمن والجباية والمعابر"، مضيفًا: "الحكومة جاهزة والخطط جاهزة لاستلام كامل المسئوليات فى غزة".

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