«الأعلى للإعلام» يؤجل اجتماعه الدوري لإصدار كتيب المعايير

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، تأجيل الاجتماع الأسبوعي والدوري اليوم، على أن يكون انعقاده في موعده، الأربعاء المقبل، بمقر المجلس في ماسبيرو.



وتقرر تأجيل الاجتماع؛ نظرا لانشغال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار كتيب بالمعايير الإعلامية والأكواد والمدونات الخاصة بالسلوك المهني وميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، والتي ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك بإعداد التقرير السنوي والوصول إلى الصيغة النهائية للتقرير، الذي يوثق حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير في الصحف القومية والخاصة وأنشطة المجلس ولجانه.