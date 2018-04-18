جولة بمحافظات مصر لعرض مسرحية «وجوه»

أعلن الفنان والكاتب الصحفي ناصرعبدالحفيظ عن جولة جديدة لمسرحيته «وجوه»، داخل محافظات مصر بينها أسوان ومطروح وبنها والجيزة والفيوم بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وتستمر للسنة السابعة علي التوالي.



وحققت مسرحية وجوه نجاحًا محليًا وعربيًا ويرفض فريق العمل تصويرها، رغم مرور سبع سنوات من انطلاقتها علي مسرح الهوسابير بالعاصمة المصرية.



وانطلقت بعدها لتقدم مجموعة من العروض بالعواصم العربية، وعلي العديد من خشبات مسارح الدولة والقطاع الخاص محليا بينها مسرح الهناجر بدار الأوبرا في افتتاح مهرجان المسرح العربي مسرح الصاوي بالزمالك، وقاعة صلاح جاهين بالبالون العجوزه في افتتاح مهرجان آفاق، ثم مسارح بيت السحيمي بمنطقة مصر الفاطمية، ثم جولة عربية بينها بغداد وتونس والجزائر، حيث حصدت علي درع مهرجان بجاية الدولي للمسرح، ووجهت لها إدارة المهرجان دعوة للقيام بجولة داخل ولايتها ثم احتضنتها وزارة الثقافة للقيام بجولة محلية.