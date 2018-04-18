​ ثقوب سوداء فى منظومة الأخلاق

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا... وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم مأتمًا وعويلًا.. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه... فقوّم النفس بالأخلاق تستقم، هكذا ربط أمير الشعراء أحمد شوقى الأمم بالأخلاق فى أبيات شعرية تصف بكل دقة ما وصلنا إليه اليوم.

فى الماضى كانت الأسرة هى المؤسسة الأولى التى تقوم بإعداد النشء، ونشر قيم وقواعد المجتمع والنواة الأساسية التى تهدف إلى الحفاظ على توازنه وموروثه الثقافى عبر الأجيال، ولعدة أسباب حدثت تغيرات حولت وقَلصت من سلطة الأسرة وجعلتها تضمحل، ليست الأسرة وحدها المسئولة عن إعداد الأجيال، فلها شركاء كالمدرسة والإعلام وهى مؤسسات تقلص دورها أيضًا.. فالمدرسة أصبحت عاجزة عن جذب الطلاب، وحلت مراكز الدروس الخصوصية مكانها، وأصبحت وسائل الإعلام ليس لها أى دور توعوى فيما يتعلق بالهوية الثقافية للمجتمع.

فى الزمن القريب كان مجتمعنا المصرى متحليًا بالرضا، النخوة، الشرف، القناعة، العمل بجد واجتهاد، الالتزام بالكلمة، تقديس القانون، احترام الكبير، حب الجمال، شعب متدين بطبعه، يتذوق الفن الراقى الهادف، يهتم بنظافته الشخصية وملابسه ومنزله، والشارع الذى يقطنه، لإيمانه أن النظافة ليست بالغنى أو الفقر، حريص على حقوق جيرانه، محافظ على بناتهم وأعراضهن، يشاركهم فى الأحزان والأفراح، يعرف معنى العيب والمحافظة على أحاسيس الغير، باستثناء البعض، فلا أقصد أبدًا أننا كنا نعيش فى المدينة الفاضلة، لكن كانت الأخلاق تعم وتسود وغيرها من الصفات الرائعة التى كانت تزيدنا ترابطًا وتراحمًا، ومن يخرج عن تلك الأخلاقيات ينبذ ويتوارى خجلًا، كان المُدرس قدوة، وللأب هيبته واحترامه فتجرُؤ الابن على أبيه جريمة، حتى الأعداء كانوا يرسلون لنا العملاء والخونة من الخارج، لأن أبناء مصر لا يعرفون غير حب الوطن، كان الأغنياء يؤدون ما عليهم نحو الفقراء، شعب طيب مهذب حساس، يَعرف الأصول، ويفهم فن المُجاملات فى التعامل مع الآخرين، حريص على العيش والتعايش فى أمن وأمان، مسالم يبتعد بكل الطرق عن العنف، مبدع خرج منه طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ والريحانى، وأم كلثوم والدكتور أحمد زويل والشعراوى، يتحين المناسبات ليُسعد نفسه وأهله وجيرانه، كانت القاهرة قبلة الموضة العالمية.. والمبانى أجمل من باريس. فالجمال كان أيضًا فى الكلمات والتصرفات. كنا نحافظ على لغتنا العربية الجميلة والتراث والتاريخ والعادات والتقاليد. أثرنا فى المحتل لدرجة أنه تَعلم منا اللغة العربية ولم يُؤثر على هويتنا، كان الجميع يعرف دستوره.. ما له وما عليه.

ولعدة أسباب هُدمت ثوابت القيم المصرية، كأنه زلزال بقوة ٩ ريختر عَزل شرائح المصريين عن بعضها البعض، وجعل كل شريحة وكأنها عالم قائم بذاته، من أهمها اختلال المؤسسات الاجتماعية والتى تتمثل فى الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام المختلفة إلى جانب ظهور المدارس والجامعات الخاصة، والتى لا يهتم أصحابها إلا بالنواحى المادية ويتناسون القيم والأخلاق، دون النظر إلى المستوى الاجتماعى والتعليمى للعائلة، أو بذل أى جهد للارتقاء بالمستوى الأخلاقى والتعليمى للطلاب شىء مخيف قد حدث وبالتحديد بعد الانفتاح الاقتصادى فى سنة ١٩٧٤ لأن الشعب كان غير مؤهل لاستقبال سياسات جديدة مغايرة لتركيبته، تحولنا من شعب مؤمن بالنبل والشهامة والانتماء للوطن، إلى شعب يعانى من الانفلات فى كل شىء، انهارت قيمه وأخلاقه، فحل مكان الجمال والرقى القبح والبذاءة، ومكان الاحترام والأدب الاستهتار والانحلال، ومكان التراحم والترابط الأسرى التفكك والعنف، ومكان العلم والعلماء الفهلوة والفساد، ومكان التدين الإرهاب والخيانة، أصبحت أغانى المهرجانات وآه لو لعبت يا زهر هى الذوق العام. أصبح الجميع منشغلًا بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، أصبحنا غرباء حتى داخل الأسرة الواحدة. انقلب الهرم الاجتماعى وتغيرت الأولويات، فالهجرة بحثًا عن المال أصبحت أهم بكثير من الصبر على بناء الوطن، أجر لاعب الكرة والممثل والمطرب والراقصة أعلى من أجر مُربى الأجيال تبدل الحال وبعد ما كنا نرسل بعثات المعلمين المصريين للدول العربية لتعليم أبنائهم على حساب الدولة المصرية أصبحنا نحتاج لمن يُعلمنا.

مشاهد يومية من الفوضى والعشوائية والسلوكيات الخاطئة فى الشوارع.. كم من الألفاظ البذيئة التى تلوث آذاننا؟.. أكوام من القمامة متراكمة.

انحرافات فى السلوك والذوق والأخلاق تفرض نفسها علينا، حتى أصبح جزءًا لا ينفصل عنا. ظهرت أمراض خطيرة مثل التحرش واغتصاب الأطفال والمخدرات والشواذ، ناهيك عما يحدث فى الإعلام من انحراف عن المسار، فحل مكان آمال فهمى ونجوى إبراهيم وأحمد سمير ومحمود سلطان، وهم من أثروا إيجابًا فى المجتمع المصرى فى مرحلة من المراحل إعلام الصوت العالى والخناقات. الكارثة الحقيقية أن كلًا منا يؤمن أن العيب ليس فيه، وأن المسئولية تقع على الآخرين، سواء كان شعبًا أو حكومة.

خلاصـة القول

الأخلاق ليست تعليمًا فقط بل تربية، والتربية تبدأ من الأسرة، باعتبارها المؤسسة التعليمية الأولى. فيجب علينا جميعًا أن نسهم فى عودة دور الأب والأم بصورتهما السليمة القوية كما كانت من قبل، من رقابة ومتابعة للأبناء، ثم نسهم فى عودة هيبة المُدرس والارتقاء به، واسترداد دور المدرسة لدعم القيم الفاضلة فى نفوس الأجيال وتعليمهم الالتزام والانضباط، ثم يأتى دور الإعلام، فينبغى أن يستعيد رسالته التوعوية والأخلاقية، وأن يلتزم بالمواثيق التى تضبط عمله وأخلاقياته، ولا ينشغل بالربح المادى أكثر أو يلهث وراء الإثارة على حساب رسالته الحقيقية، ثم يليه دور القوى الناعمة للفنون، فلا يصح أن تكون غالبية الأعمال الدرامية تحمل مضامين سلبية أكثر منها إيجابية. فنجد على سبيل المثال الأب أو المدرس فى الأعمال الدرامية ضعيفًا ومسار سخرية طوال العمل وظهور أفلام ومسلسلات البلطجة والمخدرات، لهدم قيم وثوابت الدولة لينتج عن ذلك أجيال مشوهة فكريًا ونفسيًا. لا بد أن نواجه أنفسنا بحقيقة ما وصلنا إليه.