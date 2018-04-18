قال رئيس شركة سوناطراك، عملاق الطاقة الجزائري المملوك للدولة، إن إكسون موبيل تدرس الاستثمار في الجزائر للمرة الأولى، وهي علامة على أن البلد العضو في منظمة أوبك يصبح أكثر جاذبية.



وأضاف عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لسوناطراك، اليوم، على هامش مؤتمر حول الغاز والنفط في مدينة وهران الجزائرية: "عقدنا ثلاثة اجتماعات مع إكسون موبيل ونتوقع أن نتوصل إلى قرار قريبا".



وأضاف دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل الاجتماعات عقدت في مدينة الجزائر.



وقال ولد قدور، إن تحسن مناخ الأمن ساهم في تزايد اهتمام الشركات الأجنبية.



وبذلت الجزائر مساعي لاجتذاب استثمارات أجنبية في الأعوام القليلة الماضية بينما شهدت ركودا في إنتاجها من النفط والغاز، وأدى هبوط حاد في أسعار النفط في 2014 إلى الإضرار بمالية الدولة التي تعتمد بشدة على صادرات النفط والغاز.



ويقود ولد قدور مسعى حثيثا لإصلاح سوناطراك وتحسين العلاقات مع الشركاء الأجانب في محاولة لإغرائهم على القيام باستثمارات جديدة وزيادة الإنتاج.