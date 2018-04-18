الاتحاد الأوروبي يحث ألبانيا على تعميق حملة الإصلاح

حثت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موجريني، اليوم الأربعاء، أرمينيا على تعميق حملة الإصلاح حتى تقنع الدول الأعضاء بأنها تستحق الانضمام للاتحاد بعد 2025.



وكانت المفوضية الأوروبية أوصت، أمس، بأن تبدأ ألبانيا المحادثات بشأن انضمامها للاتحاد بعد اتخاذها مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لمحاربة الفساد والتحسين من عملية تطبيق القانون، حسبما نقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية.



وقالت موجريني، خلال زيارتها للعاصمة الألبانية (تيرانا)، إن تقديرات المفوضية الأوروبية تفيد بوضوح بأن ألبانيا جاهزة للدخول في المفاوضات وتعميق الإصلاحات التي قامت بها.