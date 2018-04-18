«اليونسكو» تدين مقتل مصور صحفي في اليمن

أدانت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، اليوم، مقتل مصور صحفي وتلفزيوني في اليمن.



وقالت أزولاي، في بيان: "يعمل الصحفيّون على تزويد النّاس بالمعلومات التي يمكن أن تكون ضرورية للغاية في أوقات النزاع وغياب الأمن"، ودعت إلى اتخاذ تدابير لحماية العاملين في وسائل الإعلام في اليمن.



وأضافت أزولاي: "من مسئولية جميع أطراف النزاع احترام الوضع المدني للعاملين في وسائل الإعلام وحمايتهم، تماشيا مع ما ورد في اتفاقيات جنيف".



وكان المصور الصحفي عبدالله القادري مواليا للحكومة الشرعية ويعمل في قناة بلقيس (قناة محلية مقرها تركيا) ولوكالة فرانس برس.



وقتل القادري وأصيب اثنان من زملائه الصحفيين أول أمس الإثنين الماضي إثر سقوط صاروخ حراري أطلقه مسلحو الحوثي على الدورية التي كان على متنها القادري وزملائه أثناء تغطية المعارك الدائرة في محافظة البيضاء وسط اليمن.



ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام تدور معارك عنيفة في عدة محافظات يمنية بين القوات الحكومة مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، قتل على إثرها نحو 26 صحفيا يمنيا.