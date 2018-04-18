إصابة شخصين في حريق سوق العبور
أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة شخصين باختناق في حريق سوق العبور بمحافظة القليوبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها دفعت بـ3 سيارات إسعاف متمركزة في الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام.
أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة شخصين باختناق في حريق سوق العبور بمحافظة القليوبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها دفعت بـ3 سيارات إسعاف متمركزة في الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام.
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