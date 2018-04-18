محمد فودة يكتب: معارضة من أجل الوطن

- أقطاب حزب الوفد فى صالون المحور الثقافى

- راتب: وقفت خلف السيسى فهو قائد فذ وهبته الأقدار للأمة فى هذه الظروف الصعبة

- فى الانتخابات الرئاسية غلبت مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات

- أبوشقة يوضح معنى الديمقراطية استنادًا إلى تراث السلف والبدوى: «الوفد» يضم جميع الأطياف





سمعت كثيرًا من قبل عن مصطلح «المعارضة الوطنية»، وكنت أمر أمام هذا المصطلح مرور الكرام، ولكن حضورى صالون «المحور الثقافى»، الذى يديره الدكتور والمفكر الكبير حسن راتب، كان سببًا فى إزاحة الستار عن ذلك الغموض الذى كان يحيط بهذا المفهوم، إذ عشت ليلة فى حب مصر لن أنساها ما حييت، ليلة مصرية خالصة تفيض بالوطنية المفعمة بالعمل السياسى «النظيف».

وحينما أقول كلمة «النظيف» فإننى أعنى هنا الممارسة التى تجسد بوضوح المعنى الحقيقى لمفهوم المعارضة الوطنية والالتزام الحزبى، الذى يفرض آليات عمل ربما تكون غير واضحة لدى البعض، ولكنها على الرغم من ذلك أراها توجهات سياسية مهمة جديرة بالدعم والمساندة.





وكيف لا يكون الأمر على هذا النحو من الإبهار المتعلق بمفهوم المعارضة السياسية، ونحن نعيش تلك الأجواء فى صالون ثقافى مهم استطاع الدكتور حسن راتب، أن يضعه فى صدارة الصالونات الثقافية، التى نحن أحوج ما نكون إليها الآن، وسط هذا العالم الملىء بالمتغيرات السريعة والمتلاحقة؛ فضلا عن أنه قدم لنا وجها آخر، هو الوجه المضىء لبيت الأمة الذى أراه يعود مجددا ليتبوأ المكانة التى يستحقها عن جدارة.

واللافت للنظر أنه على الرغم من الانتظام فى إقامة الصالون، على هذا النحو من الدقة والإتقان والتدقيق فى اختيار الموضوع وانتقاء الضيوف بعناية فائقة، فإن الصالون هذه المرة جاء متميزا من حيث الموضوع والضيوف، على حد سواء، مما جعله جديرًا بأن نتوقف أمام ما شهده من مناقشات ثرية ومهمة استمدت قوتها من كل تلك النخبة المتميزة، التى شاركت فى هذا الصالون سواء بالحضور أو المشاركة كمتحدثين، وعلى رأس هؤلاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، القيمة والقامة القانونية الكبيرة الذى تولى مؤخرا رئاسة حزب «الوفد»، وأيضًا الدكتور السيد البدوى، الرئيس السابق للحزب والبرلمانى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونخبة من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين والفنانين الذين كان فى مقدمتهم الفنان الكبير محمود قابيل. وهنا أود الإشارة إلى أنه على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التى أشارك فيها بهذا الصالون، لكن تلك الكوكبة من المشاركين فيه استطاعوا أن يتركوا بداخلى كثير الانطباعات الإيجابية، التى بكل تأكيد، تركت أثرًا مهما فى وجدانى فضلًا عن أن ذلك منحنى القدرة أيضًا على استشراف مستقبل هذا الوطن فى ظل وجود سياسة معارضة وطنية على هذا النحو من الالتزام، فهى معارضة تبنى ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، تمد يدها للقيادة السياسية للتعاون لا للاختلاف من أجل مستقبل مشرق لوطن ينهض مجددا، وطن متعدد الأطياف ويحتوى الجميع؛ هذه هى المعارضة الوطنية التى تعرفت عليها عن قرب فى هذا الصالون، الذى أراه أصبح أهم وأفضل حدث ثقافى الآن على ساحة العمل العام. وبعد ثلاث ساعات من المناقشات المثمرة والكلمات التى تنم عن سعة أفق أصحابها انتهى الصالون ولكن لم تنته تداعياته، فكانت لى عدة ملاحظات مهمة أوجزها فى النقاط الآتية:

الكلمة الافتتاحية والترحيبية بالضيوف التى ألقاها مرتجلًا الدكتور حسن راتب، جاءت قوية ومكثفة وشارحة للموضوع من مختلف جوانبه، وكعادته دائمًا استطاع «راتب» أن يبحر بنا فى محيط معارفه الشاسع، وأن يطوف بنا بين دروب تفسيراته الفلسفية للأشياء والأسماء، إذ أرجع أصل مفهوم «المعارضة الوطنية» إلى ما جاء فى القرآن الكريم من آيات قرآنية تصب جميعها فى مضمون واحد، وهو ضرورة احترام الرأى والرأى الآخر، مؤكدًا أن تعاليم الأديان السماوية جميعها تعلى من شأن الرأى الآخر.

وذلك فى إشارة إلى أهمية وجود المعارضة فى الحياة بصفة عامة باعتبارها تجسيدًا حقيقيًا لطبيعة الأشياء، كما استطاع الدكتور حسن راتب أن يلفت الأنظار بحكمته وحنكته وتمرسه فى العمل العام إلى مسألة فى غاية الأهمية، أن قيمة وأهمية بيت الأمة لم تأت من فراغ؛ وإنما انعكاس طبيعى لتاريخ طويل مع ممارسة العمل السياسى بمفردات لا يعرفها ولا يعى دروبها إلا كل من انتمى لهذا الحزب العريق أو على الأقل تأثر بمبادئه فى الفكر الليبرالى.

ولفت الدكتور حسن راتب الانتباه إلى مسألة فى غاية الأهمية، بقوله إن المعارضة الوطنية وقفت خلف القائد والزعيم عبدالفتاح السيسى، وأيدته فى الانتخابات الرئاسية، إذ اعتبرته قائدًا فذًا وهبته الأقدار لهذه الأمة فى هذه الظروف الصعبة والفارقة من عمر الوطن، كما ضربت هذه المعارضة أروع مثل فى الالتزام السياسى كما ينبغى أن يكون، إذ غلبت مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات. واستوقفنى أيضًا فى هذا الصالون، وجود المستشار بهاء الدين أبوشقة جنبًا إلى جنب الدكتور السيد البدوى، ما أراه رسالة قوية يقدمها قادة هذا الحزب العريق، أن انتقال رئاسة الحزب من السيد البدوى الى المستشار أبوشقة، كان انتقالًا هادئًا اتسم بالشكل الحضارى، دون أن يكون هناك أى خلافات أو أى صورة من صور التخلف التى نراها دائما فى مثل تلك الحالة، خاصة حينما تكون الانتخابات تتعلق بالمنافسة على رئاسة حزب سياسى كبير له تاريخ عريق.

وهنا يحضرنى الحديث عن الخلفية التاريخية والحضارية التى يتمتع بها حزب الوفد منذ تأسيسه عام ١٩١٩ على يد زعيم الأمة سعد زغلول، فلو لم يكن بيت الأمة على هذا النحو من الممارسة الديمقراطية الصحيحة وغير المسبوقة فهل يوجد أى حزب سياسى آخر يمكن أن يؤدى هذا الدور الحضارى؟

بالطبع سوف تكون الإجابة بالنفى، لأنه على الرغم من وجود أحزاب كثيرة غالبيتها تحمل أسماء، ما أنزل الله بها من سلطان، وترفع فى كثير من الأحيان شعارات ليبرالية؛ إلا أن «الوفد» سيظل هو فقط الذى يحمل مفاتيح العمل الحزبى كما ينبغى أن يكون، وهو وحده أيضًا الذى يعرف متى وكيف يمارس المعارضة الوطنية بمفهومها الواسع.

عمل «المعارضة الوطنية» الحقيقية والصادقة يأتى لتقويم عمل الحكومة ووضعها فى مسارها الصحيح حينما يكون الاعتقاد أن هناك انحرافا عن خط سيرها الوطنى؛ وعن الشعارات التى طرحتها ونادت بها، فالمعارضة الوطنية دائما ما تدخل فى منافسة نزيهة ووطنية مع الحكومة مما يدفع الحكومة لتقديم أعلى درجات العطاء والأداء ليس على الصعيد السياسى فحسب بل على كل الأصعدة، والذى يصب فى النهاية فى مصلحة الوطن والمواطن.

«المعارضة الوطنية»، لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتحالف مع أعداء الوطن فى الداخل ولا تضع يدها فى يد قوى خارجية معروفة بمواقفها السلبية والعدائية وغير الطيبة تجاه الحكومة والشعب!، كما أنها لا تدبر أمورها خلف الكواليس ولا ترفع شعار التحالف مع الشيطان، فى سبيل أن تصل إلى الحكم.

نعم.. إن «المعارضة الوطنية» الصادقة من حقها أن تعمل كل شىء ولكن بشرط أن يتم ذلك ضمن الإطار القانونى والنزاهة السياسية، ويطول الحديث عن الصالون ما تضمنه من آراء ومناقشات كانت فى منتهى الأهمية، وهنا يحضرنى تلك الكلمة الرائعة التى ألقاها المستشار أبوشقة، الفقيه القانونى الذى يمتلك ناصية الكلام؛ استطاع بأسلوبه الأخاذ أن يمتعنا بتلك المعانى النبيلة التى انبثق منها مفهوم المعارضة الوطنية، مستندا إلى روايات مستوحاة من القرآن الكريم ومن السيرة النبوية العطرة، ليس هذا فحسب بل إنه استرشد بكثير من الروايات والقصص التى عاشها صحابة رسول الله ضاربين من خلالها القدوة والمثل فى معنى الديمقراطية، وكيف يمكن أن تكون أسلوب حياة. وظل يمتعنا المستشار بهاء أبوشقة بحديثه الشيق ليجعل من موضوع الصالون «المعارضة الوطنية» أيقونة المرحلة المقبلة لأن الحياة السياسية الآن أصبحت أوسع وأرحب من أى وقت مضى، وتستوعب الكثير من التوجهات الفكرية فى ظل قيادة سياسية واعية وحريصة كل الحرص على التعددية الحزبية وعلى توسيع نطاق العمل الحزبى الذى يعتمد فى المقام الأول على فلسفة إعلاء شأن الوطن والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات ديمقراطية فى طريق إعادة بناء أركان الدولة.

وحينما تحدث الدكتور السيد البدوى، جاءت كلمته بمثابة نزهة فى التاريخ، إذ استطاع بذكاء شديد أن يقدم لنا حزب الوفد بشكل مختلف؛ وكما لم نكن نعرفه من قبل، فحزب الوفد وكما قال الدكتور البدوى يضم جميع الأطياف والتيارات السياسية، اليمين واليسار والوسط، وهو ما يجعل منه أرضا خصبة لممارسة المعارضة الوطنية التى كانت محورًا رئيسيًا لصالون المحور.

وفى الختام تضمن الصالون أيضًا مظهرًا احتفاليًا واحتفائيًا بالنخبة من الشخصيات التى شاركت، إذ أهداها الدكتور حسن راتب دروع الصالون، تقديرًا لهم وحفاوة منه بالضيوف الذين ضربوا القدوة والمثل فى الالتزام بحب الوطن فى ليلة فى حب مصر. وتقليد المستشار بهاء أبوشقة «قلادة» جامعة سيناء، بينما تم تسليم درع الجامعة للدكتور السيد البدوى وسليمان وهدان ومحمود قابيل.