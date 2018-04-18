محافظ القاهرة يفتتح مشروع تطوير شارع الشريفين

افتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مساء اليوم، مشروع تطوير شارع الشريفين بوسط البلد، بعد تطويره في إطار تطوير منطقة القاهرة الخديوية بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للتراث، بحضور لفيف من ممثلي ورؤساء مجالس البنوك والشركات الممولة للمشروع وأعضاء اللجنة القومية؛ للحفاظ على التراث ومكتب اليونيسكو بالقاهرة.



وقال المحافظ خلال افتتاحه أعمال التطوير، إن شارع الشريفين يعد جزءًا من أعمال تطوير منطقة البورصة التي تقوم بها محافظة القاهرة في إطار استكمال مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية التي تجري تحت إشراف اللجنة العليا للحفاظ على التراث، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 10 ملايين جنيه من جهود المشاركات المجتمعية من البنوك المحيطة بالمنطقة.