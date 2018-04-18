صادرات أذربيجان النفطية تهبط 5.3% خلال الربع الأول

قالت شركة الطاقة المملوكة للدولة "سوكار" اليوم الأربعاء، إن صادرات أذربيجان من النفط الخام عبر خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان (بي.تي.سي) الذي يمر في جورجيا وتركيا هبطت بنسبة 5.3% إلى 8.258 مليون طن في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.



ويستخدم خط الأنابيب بي.تي.سي لتصدير النفط من حقول أذري وشيراق وجونشلي التي تشغلها بي.بي.



وانخفض حجم الصادرات عبر خط الأنابيب إلى 27.5 مليون طن في 2017 من 28.8 مليون برميل في 2016.



وتصدر أذربيجان الخام أيضا عبر روسيا من خلال خط أنابيب باكو-نوفوروسييك، وعبر جورجيا بالسكك الحديدية ومن خلال خط أنابيب باكو-سوبسا.



ويجري أيضا تصدير نفط من قازاخستان وتركمانستان وروسيا عبر خط الأنابيب بي.تي.سي.



وبلغ إجمالي صادرات أذربيجان النفطية عبر جميع خطوط الأنابيب 10.124 مليون طن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.