غدًا.. تكريم أحمد بدير في ختام مواسم المسرح الجامعي

تختتم في السابعة مساء غدٍ الخميس على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض الأوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فعاليات الدورة الثالثة من مواسم نجوم المسرح الجامعي «عودة الروح»، تحت رعاية الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع الصندوق، والمخرج خالد جلال رئيس ومؤسس المواسم.



يتضمن حفل الختام تكريم الفنان الكبير أحمد بدير أحد أهم النجوم الذين تخرجوا من المسرح الجامعى وأثروا الحياة الفنية، يعقب ذلك إعلان جوائز الدورة، والتي حملت اسم الفنانة الراحلة فاطمة علي.



قدمت خلال الدورة الثالثة عروض:"الزيارة" لفرقة جامعة سيناء، "قصة حديقة الحيوان" لجامعة المنصورة"، "جزيرة الماعز" لجامعة القاهرة"، "كلهم أبنائي" لجامعة عين شمس، "يوم من زماننا" لجامعة القاهرة، "اسكوريال" لجامعة عين شمس، "ماوراء الستار" لجامعة المستقبل، "يوم من زماننا" لجامعة عين شمس، "الحادثة" جامعة عين شمس.



كما كرم المهرجان هذا العام عددا من النجوم الذين تخرجوا من المسرح الجامعي، وهم سامي مغاوري، فتوح أحمد، سامح حسين، هشام اسماعيل، بيومي فؤاد، إيمان سيد، عمرو رمزي، اسم الفنان الكبير الراحل أحمد راتب، المخرج الكبير عصام السيد.



ضمت لجنة التحكيم الناقد عاطف النمر رئيسًا، وعضوية الفنان يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومي، مصممّة الأزياء نعيمة عجمي، مهندس الديكور محمد الغرباوي، المخرج هاني عفيفي.