شيرين عبدالوهاب تعلن موعد عزاء والدها

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء الأربعاء، موعد عزاء والدها من خلال حسابها الرسمي بموقع «انستجرام» بعد أن شيّعت جنازته قبل يومين.



وكتبت شيرين، «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، توفى إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز الحاج سيد محمد عبد الوهاب، وسيقام العزاء يوم الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، نسألكم الدعاء».



كانت شيرين تلقت خبر الوفاة أثناء تواجدها في المغرب؛ لإحياء إحدى الحفلات الغنائية وعادت إلى أرض الوطن للتواجد في العزاء.