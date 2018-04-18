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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 06:00 م

تخصيص 37 ألف متر لإنشاء قسم شرطة وجراجات بالوادى الجديد

المحافظ اللواء محمد
المحافظ اللواء محمد الزملوط
أ ش أ
dostor.org/2134099

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، على تخصيص 15 ألف متر مجانا لصالح مديرية أمن الوادي الجديد لإنشاء مركز شرطي بمنطقة السبط الشرقي بمدينة الخارجة.

وقال المحافظة: إن المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ اللواء محمد الزملوط، وافق على تخصيص مساحة 18 ألف متر بالثمن لصالح الوحدة المحلية لمركز الخارجة لإنشاء جراج خاص للوحدة المحلية لمركز الخارجة وجراج خاص بديوان عام المحافظة خارج المدينة بطريق الخارجة الداخلة بهدف الاستفادة، واستغلال مساحات الجراجات الشاسعة الموجودة داخل المدينة الإستغلال الأمثل فى إقامة مشروعات تنموية وخدمية جديدة.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 4875 مترا لصالح الوحدة المحلية لمركز الخارجة؛ لإنشاء مخازن خاصة بالوحدة المحلية بدلا من المخازن الموجودة داخل المدينة.

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