روسيا تنفي مزاعم نقل مقاتلي «فاجنر» لسوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مزاعم هيئة الأمن الأوكرانية عن نقل طراد "فارياج" لمقاتلي شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة مع أسلحة وذخيرة إلى سوريا.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، ايجور كوناشينكوف، قوله: "يجب على قيادة الأمن الأوكراني إجراء مشاورات مع قيادة القوات البحرية الأوكرانية، أو مع المنسقين الغربيين".



وأشارت الوزارة الروسية إلى أن هيئة الأمن الأوكراني نشرت اعترافات أخرى لمواطن روسي معتقل، حول نقل طراد "فارياج" لمقاتلي شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة مع أسلحة ثقيلة وذخيرة من فلاديفوستوك إلى سوريا.



وأوضح المتحدث أن الطراد "فارياج" لا يوجد فيه عنابر شحن مناسبة، قائلًا: "سفينة الطراد ليست مصممة أساسًا ولا تصلح لنقل معدات عسكرية وشحنات عسكرية كبيرة أخرى".

