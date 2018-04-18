«النقد الدولي»: انخفاض مستويات الدين العالمي قريبًا

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من أن الموجة الحالية للنمو القوي في الاقتصاد العالمى تأتي وسط زيادة في مستويات الدين العالمي.



ورغم أن أغلب الدول تتحرك على مسار لخفض نسبة ديونها الحكومية إلى ناتجها الإجمالى المحلي، حسبما توقع صندوق النقد الدولى ومقره واشنطن في تقريره السنوي للمراقبة، الذي يصدر مرتين في العام، لكن الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، استثناء من ذلك، حسبما قال فيتور جاسبر، رئيس الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي.



ومن المنتظر أن تنخفض نسب الدين العالمية والحكومية في ثلثي الدول في السنوات القليلة المقبلة، في حال أوفت بالتزاماتها المالية.



وتوقع صندوق النقد الدولي أن كل الاقتصادات المتقدمة تقريبا باستثناء الولايات المتحدة مستعدة؛ لتحسين مواقفها المالية.



وبعد إصلاحات كبيرة فى مجال ضرائب الشركات وضرائب الدخل، وهو الأمر الذى ترافق مع اتفاقية انفاق في الكونجرس حتى 2019، يتجاوز العجز الاتحادي الأمريكي تريليون دولار سنويا على مدار الثلاث سنوات المقبلة.