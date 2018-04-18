بالفيديو.. ملكات جمال العالم بمسابقة «الايكو دريس»

بدأت، منذ قليل، فعاليات مسابقة "الايكو دريس"، أي فساتين معاد تدويرها، ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة الدولية بمشاركة 60 ملكة من جميع أنحاء العالم.



وارتدى الفتيات فساتين معاد تدويرها من خامات متعددة، ومن المقرر أن تعلن الفائزة بالحفل النهائي، المقرر له 27 أبريل القادم، بدار الأوبرا المصرية.



وتتكون لجنة التحكيم من الدكتورة أمال رزق، رئيسة المسابقة، والمنتج تامر نعيم، ومصمم الأزياء أيمن سري الدين، وأمبير برناتشي، ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2017.



وقدم الحفل هدير خليل ملكة جمال مصر للسياحه الدوليه، ومصمم الاستعرضات البرازيلي جيري بتشينر.