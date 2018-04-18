أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم منع دخول الأعلام الكتالونيا بحوزة المشجعين خلال المباراة النهائية لكأس الملك بين فريق برشلونة الكتالوني ونظيره إشبلية، والمقرر أن تعقد على ملعب واندا ميتروبوليتانا دي مدريد، السبت القادم، الذي من المفترض أن يقوده ملك أسبانيا الملك فيليبي السادس.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الأسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس لديه أي نية لإذكاء مواجهة بين المواطنين الكتلان وعناصر الأمن خلال المرحلة الراهنة، إذ أنه وفقًا لتقديرات الخبراء فإن أى صدام جديد حاليًا سيعرض البلاد للخطر خاصة فى ظل الوضع السياسي الحساس الذي تمر به أسبانيا.



وأفادت الصحيفة أن حظر استخدام الأعلام الكتالونية خلال نهائي كأس الملك من شأنة أن يتسبب فى إثارة جدل واسع ليس فقط مع مشجعي فريق برشلونة، وإنما كذلك مع الاتحاد الكتالوني لكرة القدم.



وقال مصدر تابع للاتحاد الأسباني لكرة القدم: "ليس هذا هو الوقت المناسب للاتحاد لاتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة وليس هناك نية لتوليد أي خلاف مع نهائي كأس الملك".

