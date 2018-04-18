استهداف موكب رئيس الأركان الليبي بشاحنة مفخخة

انفجرت، مساء اليوم، شاحنة مفخّخة بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي، استهدفت موكبًا لرئيس أركان الجيش الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري.



وقال العميد أحمد المسماري، الناطق العسكري للجيش الليبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الفريق الناظوري تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، على حد وصفه.



وأضاف المسماري أن عمليه الاغتيال جرت عن طريق سيارة مفخخة وضعت في مسار موكبه وهو بصحة جيدة.



أكد شهود عيان من منطقة سيدي خليفه المدخل الشرقي لمدينة بنغازي أن الانفجار تم عن طريق شاحنة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق ونجم عن التفجير سقوط جرحى من المواطنين.



وقال مالك الشريف، مدير مكتب الإعلام لدى الحاكم العسكري إن «الفريق عبد الرازق الناظوري وكل مرافقيه وحراسه لم يصابوا بأذى».



وأشارت مستشفى الجلاء إلى أنه استقبل قتيل، حتى الآن، وأكثر من 7 مصابين من المدنيين تزامن مرورهم لحظة الانفجار.