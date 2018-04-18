«المحمودي» رئيسًا لمصر للطيران للخدمات الطبية
حضر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الاحتفالية التى نظمها برنامج «المعلمون أولًا» بمدرسة التجارة المتقدمة لتكريم المدارس المشاركة بالبرنامج كمدارس محورية. وشهد الاحتفالية عبدالكريم ...
قال محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي: "يسعدني وجودي وسط منظومة من المنظومات الناجحة في مصر ونحن نسلط الضوء عليهم، وهذا سبب نجاح هيئة الإسعاف". جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات أول مؤتمر طبي ...
أكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الاسعاف في مصر، على أن محافظة الدقهليه بها تكامل صحي مميز مابين الإسعاف ومديرية الصحة. جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات أول مؤتمر طبي في مصر، خاص بالمسعفين ...