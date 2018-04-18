حضور مكثف في ثاني جلسات ملتقى صناعة الإبداع

شهد اليوم الثاني لفعاليات ملتقى صناعة الإبداع عددا من الجلسات النقاشية التفاعلية، الأربعاء، حضورًا مكثفا وإقبالًا من الخبراء والقادة في مختلف المجالات الإبداعية، فضلًا عن حضور واسع لمختلف وسائل الإعلام، حيث كان ضمن أبرز الجلسات جلسة "الإبداع الطريقة الوحيدة للنجاة"، وجلسة "التخيل في صناعة الإبداع" وجلسة "الذكاء الاصطناعي مقابل ذكاء الأبلة فاهيتا".



وخلال جلسة الإبداع الطريقة الوحيدة للنجاة تحدث طارق مكناس، الرئيس التنفيذي لشركة FP7Mena عن قدرة الإبداع في حل المشكلات والتحديات، مشيرًا إلى أن الإبداع يتمثل في طرح أسئلة في إطار نهج محدد لتحديد الخطوات المطلوبة للوصول إلى الإبداع.



كما شهدت جلسات اليوم الثاني جلسة تحت عنوان "الألعاب الإليكترونية.. هل هي رياضة حقيقية؟" تحدثت خلالها لينا كولاني مديرة المحتوى ذو العلامة التجارية في شركة "DMS"، عن حقيقة منافسات الرياضة الإليكترونية وتأثير محتوى هذه الرياضات على الشباب.



خلال جلسة التخيل في صناعة الإبداع تحدث طارق نور رئيس مجلس إدارة شركة طارق نور "هولندنجز" عن قدرة التخيل في تحقيق الأهداف بشكل مبدع في مختلف المجالات وخاصة مجال الإعلان.



وقال طارق نور: إن التخيل يعد أحد أهم محاور تحقيق أهداف الإعلانات، حيث يقود التخيل صاحب فكرة الإعلان إلى طرح المحتوى بشكل إبداعي مميز يلفت الانتباه ويحقق النجاح المطلوب.



وأشار طارق نور إلى أن الإعلانات تمثل فكرة المحتوى التي يجب طرحها بشكل مميز يقوده الإبداع في التخيل.



وفتح طارق نور نقاشا خلال الجلسة مع الحضور حول الأفكار الإبداعية التي يمكن من خلال التخيل تحقيقها بشكل غير تقليدي.



كما شهد اليوم الثاني للملتقى جلسة غير تقليدية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي & ذكاء الأبلة"، تضمنت حوارا بين الروبوت صوفيا وأبلة فاهيتا.



وخلال الجلسة، تحاورت الأبلة فاهيتا مع الروبوت صوفيا حول هواياتها والملابس التي تفضلها، كما أجرت الأبلة فاهيتا، بشكل فكاهي، اختبارا لصوفيا حول تعبيرات الوجه ردا على رؤيتها لعدد من الشخصيات من بينهم اللاعب المصري محمد صلاح، والتي أظهرت خلاله صوفيا تعبيرات تعكس مدى إعجابها باللاعب المصري.



كما طرحت الأبلة فاهيتا خلال الجلسة عددا من الأسئلة على صوفيا تضمنت أسئلة حول الملابس التي تفضلها وقدرتها في التعبير عن المشاعر، كما وجهت لها تساؤلا حول ما إذا كانت قد تعلمت لغات أخرى بجانب اللغة الإنجليزية، حيث أجابت صوفيا بأنها تعلمت الفرنسية اللغتين الفرنسية والروسية.



كما وجّهت الأبلة فاهيتا لصوفيا تساؤلًا حول أبرز الشخصيات التي أعجبت بها خلال تحاورها معهم، حيث جاءت ردود صوفيا على تساؤلات الأبلة فاهيتا بشكل فكاهي وأكثر ذكاء.